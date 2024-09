A központi nagyszínpadon: 17.30 órától Sicton-koncert; 18.30-tól a Kovásznai Tanulók Klubja tánccsoportjainak előadása; 19 órától ünnepélyes megnyitó – Gyerő József polgármester megnyitóbeszéde; 19.30-tól a barátosi Ferencz Ernő Fúvószenekar koncertje; 20 órától DJ Sava; 21.30-tól 23 óráig Rudán Joe-koncert.

Sportprogram: 17 órától ügyességi kerékpár-/rollerverseny gyermekeknek a vajnafalvi sportcsarnok melletti sportpályán.

KULT-ŰR-programok: Párhuzamosan a városnapi rendezvényekkel a Fiatalok Kovásznáért Szervezet (FIKOSZ) szervezésében hagyományosan a „papkertben” (a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség kertjében) kerül sor a KULT-ŰR, azaz az Ifjúsági tér programjaira: a nagyszínpadon 18–19 óráig Karriergladiátor, avagy „alszol majd a sírban” – Rancz Zsolt, Wameleon Design-alapító; 20 órától Csaky, 21.30-tól BRNY b2B Oliver Capri, 23 órától Dj Bence, éjféltől Nitzu, 1.30-tól 3-ig Cleas.

Szombaton

9–15 óráig a Pokolsár Egyesület szervezésében bogrács­főző verseny a Sétatéren

10–12 óráig és 15–17 óráig Élő szoborpark – a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad programja a Városi Művelődési Ház előtti parkban

10–17 óráig Tündérvár-gyermekfoglalkozások a Sétatéren

11–13 óráig arany- és gyémántlakodalmasok köszöntése a Kovásznai Művelődési Központban.

A központi nagyszínpadon: 15.30–16 óráig cigány táncok és mulatós zene a Kovásznai Cigányzenekarral; 16 órától a zágoni Gyöngyszemek és Szivárvány mazsorettcsoportok előadása; 16.50-től Jessy-koncert; 18 órától Nem bírjuk abbahagyni – retróslágerek, világzenék, mai dalok – a Pápai Musical Stúdió előadása; 19.30-tól a Tiszta udvar, rendes ház pályázat díjainak kihirdetése; 20 órától Guess Who-koncert; 21.30–23 óráig Kelemen Kabátban.

Első kovásznai utca­zene-fesztivál 15–18 óráig a Sétatéren helyi zenészekkel, zenekarokkal, tehetségekkel – meghívottak: Consonantia Együttes, Neo-Gitár Alfa Együttes, Szívmelengetők zenekar, Kikapcsolsz! zenekar, Sic­ton együttes. A részvétel nyitott, fiatal tehetségek, zenekarok jelentkezését a 0762 674 516-os telefonszámon várják.

Sportprogramok: 8–15 óráig Elklin Horgászverseny a kovásznai horgásztónál (jelentkezés a 0740 372 155-ös és a 0749 852 581-es telefonszámon); 8 órától Kovászna 2024 minifocikupa a Sétatéri sportpályán (műfüves sportpálya, jelentkezés szeptember 6-ig a 0761 687 481-es telefonszámon); 10 órától Öregfiúk vegyes kézilabda-mérkőzés, Kovászna–Kézdivásárhely, a Vajnafalvi Sportcsarnokban; 10 órától labdarúgó-mérkőzés (gyermekek, U19; Kovásznai Kárpátok Sportklub–Uzoni Vénusz Sportegyesület) a városi stadionban; 12 órától kosárlabda – dobóverseny (U12, U16, lány kategória, streetball –U16, lány kategória) a vajnafalvi sportcsarnokban; 12 órától labdarúgó-mérkőzés (IV. Liga, felnőttek, Kovásznai Kárpátok Sportklub–Uzoni Vénusz Sportegyesület) a városi stadionban.

KULT-ŰR-programok: a papkerti nagyszínpadon 19 órától Betekintés az íriszfotózás világába Szilveszter Ádám Norberttel; 20–22 óráig BOOst; 23–0 óráig Czika; éjféltől 2 óráig Katapult Dj (Hu); 2–3 óráig Hunay.

Vasárnap

A központi nagyszínpadon: 13–14.30 óráig a kászonaltízi Hagyományőrző Népi Zenekar koncertje; 14.30-tól 15.30-ig helyi néptáncegyüttesek, a Recefice, Pitypang, Vizitke, Junii Covăsneni, Românașul műsora; 19.30 órától Vunk-koncert; 21 órától tombolahúzás; 21.30-tól Republic-koncert; 23 órától tűzijáték.

Első kovásznai utcazene-fesztivál a Sétatéren 15.30–19.30 óráig helyi zenészekkel, zenekarokkal, tehetségekkel – meghívottak: Consonantia Együttes, Neo-Gitár Alfa Együttes, Szívmelengetők zenekar, Kikapcsolsz! zenekar, Sic­ton együttes. A részvétel nyitott, fiatal tehetségek, zenekarok jelentkezését a 0762 674 516-os telefonszámon várják.

Sportprogramok (fő­szer­vező a Kovásznai Kárpátok Sportklub és a Sport For All Sportegyesület): 9 órától Sport For All focikupa, U11, a városi stadionban; 9 órától lábteniszverseny a vajnafalvi sportcsarnokban (jelentkezés szeptember 7-ig); 12 órától asztalitenisz-verseny a vajnafalvi sportcsarnokban (jelentkezés szeptember 7-ig a 0761 687 481-es telefonszámon); 12 órától labdarúgó-mérkőzés: Kovásznai Öregfiúk–Perkő Kézdiszentléleki Öregfiúk a városi stadionban.

KULT-ŰR-programok: a papkertben 22 órától éjfélig Iwell; éjféltől Dewil.

Állandó programok: tárlat a Kádár László Képtárban, a Gazdáné Olosz Ella Galériában, valamint a Városi Művelődési Házban és a Sétatéren (a központi parkban); helyi és hagyományos termékek vására (péntektől vasárnapig a központi parkban); Vöröskereszt-sátor és gyermekfoglalkozások (szombaton 10–17 óráig).