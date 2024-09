Kelemen Hunort javasolják államelnökjelöltnek

Több párt és pártszövetség nevesítette már államelnökjelöltjét: a Szociáldemokrata Párt (PSD) Marcel Ciolacut, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Nicolae Ciucăt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Elena Lasconit, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) George Simiont indítja. A parlamenten kívüli pártok közül is nevesített már néhány jelöltet, illetve függetlenként is bejelentette már néhány politikus a november 24-i megmérettetésen való részvételi szándékát, ellenben a felmérések szerint legnagyobb támogatottsággal rendelkező Mir­cea Geoană egyelőre még nem jelentette be indulását az államfői tisztségért, de lemondása a NATO főtitkárhelyettesi pozícióról a román sajtó szerint egyértelműen ezt a szándékot vetíti előre.

A felmérések szerint egyelőre még bizonytalan, ki lesz az államfőválasztás második fordulójának két résztvevője. Nicolae Ciucă, a PNL elnöke azt nyilatkozta szerda este a TVR Info műsorában, hogy be fog jutni az államelnök-választások második fordulójába, és ellenfele, Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke lesz. Ciucă kifejtette, az elnökválasztások első fordulójának eredménye mindig is a pártok mozgósító erejének függvénye volt, márpedig a PNL-nek 1146 polgármestere, 12 megyeitanács-elnöke, 11 500 helyi tanácsosa és 350 megyei tanácsosa van országszerte, ami egy egész „hadsereg”. Kiemelte, a PNL a legnagyobb jobbközép párt az országban, amely rendelkezik a szükséges „erővel és eszközökkel” ahhoz, hogy elnökjelöltjét bejuttassa a második fordulóba.