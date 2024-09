Bizonyára sok sepsiszentgyörgyinek fűződik szép emléke azokhoz az időkhöz, amikor csónakázni vagy sétálni lehetett az egykori állomási tónál. Sokunk egyik meghatározó gyermekkori, fiatalkori élménye volt az is, amikor a tó fölött, a lengőhídon sétálhattunk át a szigeten levő egykori kis cukrászdába egy finom süteményre. A mindannyiunk által kedvelt kikapcsolódási hely régi varázsát most új, modern köntösben adjuk vissza a pihenni, sportolni vágyóknak és mindazoknak, akik csak pár órás feltöltődésre vágynak, vagy akár egész napot szeretnének családdal, barátokkal a szabadban eltölteni.

A csendes, pihentető kikapcsolódást nyújtó zöld oázist városunk bármely részéről könnyen megközelíthetjük gyalog, az új elektromos buszokkal vagy akár egy Sepsi Bike kölcsönözhető kerékpárral.

Új cukrászda épül festői környezetben a régi szigeten

Habár mi is úgy szerettük volna, hogy még idén nyáron átadjuk a szentgyörgyieknek a létesítményt, a munkálatokat nagyrészt az is késleltette, hogy a mesterséges tó közepén található kétszáz négyzetméteres szigetet az átalakítások elkezdését követően hosszas próbálkozások és többszöri nekifutás után tudta megvásárolni az önkormányzat, emiatt az eredeti terveket is ki kellett egészíteni. Az egykori kis cukrászda helyén most egy új, 31 férőhelyes, faszerkezetű, csúcsos tetejű cukrászda épül egy 58 négyzetméteres terasszal, amely panorámás kilátást biztosít majd a tóra.

A beruházás befejeztével egy minden igényt kielégítő, korszerű szabadidőközpontot vehetünk birtokba, ahol csónakázhatunk, pihenhetünk és sportolhatunk.

Mi valósult meg eddig?

A nyáron csónakázásra, télen korcsolyázásra is alkalmas tó és környezetének helyreállításával közel háromhektárnyi zöld­övezetet alakítottunk ki, a töltésen összesen 1500 négyzetméternyi sétányt, 650 négyzetméter alapterületű futópályát építettünk meg. Az eddigi munkálatok során:

* megerősítettük a tó medrét

* megtörtént a tó körüli támfal kiépítése

* megépültek a stégek

* elkészültek a tóhoz vezető lépcsők

* a szivárgás elkerülése érdekében szigetelőfóliával fedtük be a tó medrét

* megépült a fogadóépület

* kialakítottuk a tartánborítású futópályát és a sportpályát

* a tó körül megtörtént a zöldövezet kialakítása: a már meglévő fák mellett bokrokat, cserjéket, vízinövényeket telepítettünk.

Nemrég sikeresen teszteltük azt a szivattyút is, amellyel a tó feltöltése fog megtörténni, így jelenleg már egy sekély vízréteg védi a szigetelőfóliát az erős napsugárzástól.

A létesítményt napenergiával és LED-technológiával világítjuk meg, a területén biztonsági kamerákat is elhelyezünk, a jobb megközelíthetőség érdekében pedig parkolóhelyeket alakítunk ki.

A létesítményt két helyről lehet majd megközelíteni: az állomási körforgalom szélén levő benzinkút mellől, illetve a Păiuș David hadnagy út felől. A belépés a tó körüli zöldövezetbe ingyenes lesz, a sportpálya és a csónakok használatáért fizetni kell majd.

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának fizetet tájékoztatási rovata.)