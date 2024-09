A középszerűséget, a kommunikáció és a jövőkép hiányát rója fel a Székely Légió szurkolói csoport a hétszeres Román Kupa-győztes és nyolcszoros román bajnok Sepsi-SIC vezetőségének, miután a csapat csak bronzéremmel zárta a női kosárlabda Nemzeti Liga 2023–2024-es idényét. A másik oldalon a zöld-fehérek vezetői úgy vélik, hogy eddig nem volt, miről beszélniük, és nem akartak félmondatokat közölni vagy pletykákat terjeszteni. A szurkolói elégedetlenségnek jártunk utána, megszólaltatva a klub vezetőségét is, hiszen a szurkolók kemény magja kilátásba helyezte, hogy nem váltanak bérletet a rohamosan közeledő bajnoki évadra, amelyet egyébként még mindig sok homály fed. Megkeresésünkre Rusz István, a Sepsi-SIC ügyvezető igazgatója készségesen válaszolt, és elmondta: idén is éremesélyes kosárlabdacsapata lesz Sepsiszentgyörgynek.

Miután a közösségi médiában olyan hírek láttak napvilágot, miszerint a Székely Légió tagjai nem akarnak idén szurkolói bérletet vásárolni női kosárlabdacsapatunk, a Sepsi-SIC mérkőzéseire, úgy döntöttünk, megnézzük az elégedetlenség hátterét. Eltökélt szándékunk volt az is, hogy a megyeszékhelyi klub részéről is megszólaltassunk valakit. Jelen írásunkban a gondolatok ütköztetésében a mindig kitartóan és frenetikusan drukkoló szurkolótábort Ledán Sándor és Török László képviselte, míg a megyeszékhelyi együttest Rusz István, a zöld-fehérek ügyvezető igazgatója. Tanulságos beszélgetést folytattam mindannyiukkal, és úgy gondolom, hogy az igazság valahol középen van.

A találkozások sorát a szurkolókkal kezdtem, akik egy József Attila-idézettel indítottak: „Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva!” Elmondták, fáj nekik, hogy van egy csapatuk, ahol felvállalják a középszerűséget, hogy valakiknek vagy valamiért imponáljanak. „A kosárlabdának Sepsiszentgyörgyön közösségépítő jellege volt, ennek része volt a mérkőzések hangulata is, amelyet a Székely Légió teremtett meg, és sokan ezért is járnak meccsre. Ezt a hangulatot valaki le akarja építeni, a csapatot a középszerűségbe akarják sodorni, és vannak olyan törekvések, hogy jó nekünk a középszerűség” – mondta a két szurkoló. Továbbá nagyon zavarja őket a kommunikáció hiánya, amely meglátásuk szerint az utóbbi három évben szinte nem is létezett. „A mi kezdeményezésünkre voltak szurkolói találkozók, ahova elhívtuk a klub vezetőségét. Sohasem a Sepsi-SIC kezdeményezte ezeket, hanem mi. Az emberek folyamatosan minket kérdeznek, hogy mi lesz a kosárlabdával. Ezt nem az együttes vezetőségétől kérdezik, hanem a szurkolóktól, mintha nekünk többet kellene tudnunk” – jelentették ki kissé haragosan.

Azért is neheztelnek, mert az előző bajnokság végétől senki nem magyarázta el, hogyan jutott el az alakulat a középszerűséget jelentő bronzéremhez. „Ha a sajtónak kielemezték ezt, akkor nekünk is...” – jegyezték meg ironikusan utalva arra, hogy a csapat vezetése a médiában sem tartotta fontosnak értékelni a szezont. „Májustól mostanáig egyetlen jövőbeli előrevetítést láttunk, egy interjút az Erdély TV-ben, amely megerősítette számunkra a középszerűséget, miszerint helyi, ifjúsági és magyar játékosokkal vágnak neki az új idénynek. Mi az elmúlt 17 év alatt többet kalandoztunk Európában, mint a magyarok 71 év alatt a nagy kalandozó hadjáratok idején... Nemcsak a saját szórakoztatásunkra mentünk, hanem vittük Székelyföld, a Székely Légió és a város hírnevét. Más kluboknál ezeket az embereket megbecsülik, hiszen saját időnkben, saját pénzünkből tettünk mindent. Úgy érezzük, hogy le vagyunk fitymálva. Az az érzésünk, hogy lefelé tartunk, és ha mi ehhez statisztálunk, akkor tényleg minden odalesz. Tennünk kellett valamit, hogy felfigyeljenek ránk, és úgy döntöttünk, nem veszünk szurkolói bérletet, de a meccsekre továbbra is kijárunk” – nyilatkozta a Ledán–Török páros. „Amúgy többen jelezték, hogy egyetértenek velünk. A klub az elmúlt négy hónapban nem beszélt a jövőről, mi látunk jövőképet a csapat mellett, de úgy érezzük, hogy az egyesület nem lát jövőképet velünk” – fejtette ki a két törzsszurkoló.

A hét vége felé következett a Rusz Istvánnal való beszélgetés, nyilatkozata sok felvetett kérdésre magyarázatot adhat. „A költségvetésünk egy picit későn született meg, emiatt húzódott a játékosok igazolása és a csapat összeállítása is. Ha nem fognak bérletet vásárolni, de ott szeretnének lenni a meccsen, akkor jegyet vesznek – ez az ő döntésük, mi ez ellen nem tudunk érvelni. Ha ők ezt így gondolják, akkor szívük-lelkük rajta. Mindentől függetlenül, ebben az idényben megpróbáltuk a lehető legjobban összerakni az alakulatot. Az előző szezonban nem sikerült bajnokságot nyerni, és elképzelhető, hogy még nem voltunk felkészülve az Euroligára, talán az a sorozat még nem a mi zsebünkhöz volt szabva. A játékosigazolások között volt, ami bejött, és volt, ami nem, de úgy gondolom, hogy alapvetően jó szezont zártunk. Az új bajnoki idényt nézve nem adjuk fel az elveinket, hanem azáltal, hogy nem lettünk elsők, talán megérett az együttes a fiatalításra. Hazai játékosok felé kacsingatunk, és meg kell néznünk, hogyan tudunk ütőképes csapatot összerakni nem idegenlégiósokból” – kezdte a beszélgetést a klubvezető.

Meglátása szerint a szurkolók között négy-öt hangadó beszél arról, hogy a középszerűségbe viszi a csapatot a vezetőség, de ez nem feltétlenül jelenti a többség véleményét. „Nagyon sokan elmondták, hogy évek óta arra vártak, hogy hazai és fiatal játékosok legyenek a csapatban, és ne külföldi játékosokkal hódítsunk trófeákat. Most megpróbáljuk mindenképpen, hogy fiatalokkal vágjunk neki a bajnokságnak. Jó fiatal, jó román és jó magyar játékosaink vannak, és úgy gondolom, hogy ezzel a gárdával is helyt állunk majd” – mondta.

Ami a kommunikációt illeti, Rusz igazat ad a szurkolóknak. „Amiatt, hogy nem tudtuk, milyen csapatot állítunk össze, megcsúszott a kifelé irányuló kommunikáció. Mivel nagyon nehéz volt összerakni az együttest, a kommunikáció is nehézkes volt, és nem akartunk sem fals információkat kiadni, sem pedig hitegetni bárkit azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz vagy nem lesz az alakulat. A bajnokságról, a kupáról azért nem beszéltünk, mert a szövetség sem beszélt. Tehát addig mi sem tudunk nyilatkozni, amíg tart az iratkozás, és nem tudjuk, hány csapat lesz az élvonalban, hány a B-osztályban, illetve hogyan lesz megszervezve a Federáció Kupa és a Román Kupa” – ecsetelte az ügyvezető igazgató.

„Úgy gondolom, hogy a szurkolók miatt van a klub, a csapat, továbbá a szurkolóknak joguk van tudni dolgokat, de vannak belső információk, és vannak olyan dolgok, amiről csak akkor érdemes beszélni, amikor már papírra kerültek vagy eldöntöttek” – fejtette ki Rusz István. „A célkitűzéseink megmaradtak, mindig is éremesélyesek voltunk, és ezzel a csapattal is azok leszünk. Az Európa-kupába azért iratkoztunk be, mert kötelez a nevünk és a bajnoki helyezésünk, és most sem szeretnénk csalódást okozni. Most kezdtük el az alapozást, majd meglátjuk, mit hoz a jövő – bármi megtörténhet. Még érkezhetnek hozzánk játékosok, persze annak függvényében, hogy mire lesz szükség, így számíthatunk további igazolásokra. Az edzések megkezdődtek, októberben visszatér Veatriki Akathiotou, aki felépült a sérüléséből. Nemrégiben született egy együttműködési megállapodás a sportiskolával, mivel egy ilyen kis városban nem engedhetjük meg magunknak, hogy több klub, több együttes is működjön. Ősztől bizonyos szakosztályokat összevontunk, elsősorban a kézilabdát, kosárlabdát és asztaliteniszt érintve. A csapat egyik része a Sepsi ISK-tól került a Sepsi-SIC-hez, másik része pedig fordítva. Úgy gondolom, hogy ez így van rendjén. Vannak közös edzőink, és azt szeretnénk, ha a jövőben egy csapatként működnénk” – zárta a beszélgetést Rusz István.

Két amerikai játékos érkezik

Az elmúlt hétvége sem telt játékosbejelentés nélkül: a Sepsi-SIC előbb Ciera Johnson, majd Taya Robinson érkezéséről adott hírt. A 26 esztendős Johnson 190 cm magas, az előző idényben az olasz élvonalban szereplő Afora Givova Battipaglia játékosa volt. A center 29 bajnoki mérkőzésen összesen 952 percet töltött a pályán, ez idő alatt pedig 232 lepattanót, 32 gólpasszt és 422 pontot jegyzett. Háromszékre való érkezése előtt Mexikóban, Görögországban és Ukrajnában is megfordult, míg 2021-ben az amerikai női profi kosárlabdaligában, a WNBA-ben szereplő Phoenix Mercury beválasztotta együttesébe. Robinson profi kosárlabdás karrierje harmadik állomása lesz Sepsiszentgyörgy, miután korábban a görög Panathlitikos Sykeon és a bolgár Montana 2003 alakulataiban is játszott. Az irányítóként és dobóhátvédként is bevethető játékos utóbbi klubjánál összesen 19 meccsen lépett pályára, ahol mérkőzésenként 30,1 percet, 18,7 pontot, 6,1 lepattanót és 5,8 asszisztot átlagolt. A 176 cm magas, 25 éves kosárlabdázó egyetemi évei alatt a Virginia Commonwealth University csapatában játszott, ahol az egyik legponterősebb játékos volt.