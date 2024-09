Jubilált a torjai Septemberfest

Huszadik alkalommal hozta tető alá a torjai önkormányzat a Septemberfestre keresztelt falunapot, így huszadszor készült óriás puliszka, s a gasztronómiai fesztivál szintén jubilált. A népünnepélyen most sem maradt el az újszülöttek köszöntése, a nagykorúsítási ünnepség és a Torjáért-díjak átadása.

Újszülöttek családjának köszöntése

A fesztiváljellegű falunap szombat délben kezdődött a községháza előtti életfánál. Az önkormányzat itt szokta köszönteni azokat a torjaiakat, akiknek családja előző évben gyarapodott, újszülöttel gazdagították a települést. Idén 22 újszülött neve és születési dátuma került fel az életfára, róluk közös fotó is készült, amit emlékül átnyújtottak a jelenlévőknek, akikre Timár Zoltán karatnai római katolikus plébános és Egyed László feltorjai református lelkész adta áldását.

Ezt követően a kultúrotthonban folytatódott az ünnepség, amelyen közreműködtek a kézdivásárhelyi Tanulók Klubja mazsorettjei is. Daragus Attila polgármester elsőként a 18. életévüket betöltőknek adott át emléklapot és Torja képes albumát, ebben az évben 47 helybelit fogadott a felnőttek körébe a nagyközség. A polgármester egyúttal arra is felhívta a figyelmet: 18 év alatt felére csökkent a népszaporulat.

Az újszülöttek köszöntése

Hárman kaptak Torjáért-díjat

A folytatásban a Torjáért-díjakat osztották ki, ezúttal nyugalomba vonuló személyek, így Luka Medárd alpolgármester, Könczey Aranka, a községháza mezőgazdasági irodájának vezetője és Kádár Mária romántanár vehette át a kitüntetést. Daragus Attila kifejtette: egyrészt örül annak, hogy nyugdíjba mehet a három kitüntetett, ugyanakkor fájó szívvel válik meg tőlük, hiszen a közösségért tevékenykedő, Torja előrehaladásáért dolgozó emberektől vesznek hivatali búcsút.

Elsőként a Hatolykán született, de Torján családot alapító Kádár Máriát szólították színpadra. A nyugalomba vonuló pedagógus 1962. január 19-én született, a középiskolát a Bod Péter Tanítóképzőben végezte, tanári oklevelet a szebeni Lucian Blaga Egyetemen szerzett román–francia szakképesítéssel. 1990. március 10-étől dolgozott Torján, a karatnai iskolában.

„A mai nap számomra ajándék. Az ajándék öröm, örülsz, ha kapod, örülsz, ha adod. Jelkép, szeretet. Nélküle élni nem lehet. Naponta adni és kapni ajándékot, megértő szót, mosolyt, segítséget, tanácsot. Köszönöm, hogy ezt mind megkaptam a közösségtől, köszönöm, hogy elfogadtatok és befogadtatok, hisz nem Torja szülöttje vagyok, de itt alapítottam családot, itt teljesítettem pedagógusi pályafutásom, tehát otthonra leltem, itthon vagyok” – mondotta Kádár Mária, hozzátéve, mindig a szeretet, a hit és a remény vezérelte pedagógusi munkája során. „Hit a gyermekekben és az emberekben, remény abban, hogy a befektetett munka meghozza gyümölcsét, szeretet, hogy a szeretettel körülvett gyerek könnyebben kezelhető, eredményesebben tanítható. Itthon is, falun is lehet nagyot álmodni, alkotni, csak kitartás és akarat kell, hogy az álmok is valóra válhatnak” – tette hozzá.

Luka Medárd, Könczey Aranka és Kádár Mária, az idei Torjáért-díjasok

Könczey Aranka 1962. május 31-én született Kézdivásárhelyen, 1980-ban került Torjára pedagógusként, 1990. február elsejétől az önkormányzat alkalmazottja lett, a Spiru Haret Egyetem közigazgatási szakán szerzett oklevelet. 2024. szeptember elsején vonult nyugdíjba – mondotta felvezetőjében Daragus Attila. „Hosszú de szép idő volt, amit együtt eltöltöttünk. Amikor nehézségben voltam, én is kaptam segítséget, én is ahogy tudtam, segítettem, mindenkinek a javát akartam. Köszönöm kollégáimnak, a polgármesternek és az alpolgármesternek a sok segítséget és szeretetet, amit kaptam, és ígérem, hogy annak ellenére, hogy elmentem nyugdíjba, mindig fogok segíteni, bármilyen problémája van bárkinek” – mondotta a kitüntetett.

Luka Medárd még tisztségben lévő, nyugdíjas, 2024. október elsejétől visszavonuló alpolgármester – helyét Gál Botond veszi majd át – 1964. november 27-én született Torján, iskoláit szülőfalujában és Kézdivásárhelyen végezte, majd az akkori IFET-hez került, ahol az erdőkitermelésben dolgozott. Időközben a bukaresti agrártudományi egyetemen mérnöki szakképesítést szerzett, 2005-től kezdett dolgozni a községházán, az alpolgármesteri tisztséget 2012-től töltötte be. „Ezer- és mókamester, jó barát, nagy ürességet fog maga után hagyni, de vele is tartjuk a kapcsolatot” – mondotta a polgármester.

„Mintha csak tegnap lett volna, hogy fiatalként készen állok a felnőtt élet elkezdésére... és azon tűnődőm, hova tűntek az évek. Tudom, hogy mindet átéltem. Emlékszem minden reményemre és álmomra. Emlékszem a terveimre. És hirtelen itt vagyok életemnek az utolsó negyedében. Hogy értem ide ilyen gyorsan? Hová tűntek az évek, és hova tűnt a fiatalságom? (...) Barátaim nyugdíjasok, mind ősz hajúak, sokkal lassabban mozognak, mint volt, és ha rájuk nézek, idősebb embereket látok. Van, aki jobb, és van, aki rosszabb állapotban van, mint én. De látom a nagy különbséget. Ők már nem a fiatalos, gondtalan élettel teli barátok. Akárcsak én, a kor megmutatja. Most már azok az idősebbek vagyunk, akikre ránéztünk, és azt hittük, hogy még messze van” – búcsúzott Luka Medárd.

A rendezvény során kiosztották a Tiszta udvar rendes ház díjakat, az elismeréseket Mikola László, Szőke Katalin, Molnár G. Éva, Kelemen Erika, Bodó Tünde, Giligor Zsuzsanna és Szabó Magdolna vehette át.

Volt mezőgazdasági expó is

Főzőverseny, óriás puliszka, expó

Amíg a fentebb leírt események zajlottak, javában zajlott a főzőverseny is, erre a helyi erők mellett (Torjai Hagyományőrző Egyesület, Torjai Ifjak Szövetsége, a Juhászok) a magyarországi Bálványos, Eger, Beregsurány, Gádoros, Kistarcsa és a Katrosa Vadászegyesület nevezett be, főztjüket a Fejér László Ödön szenátorból, Daragus Attilából és Luka Medárdból álló zsűri minősítette, különböző vonatkozásokban mindenkinek elismerést osztva ki.

Nem maradt el a hatvanméteres túrós, feltűrt óriás puliszka készítése sem: öt üstben kavarták a málét, a hosszú asztal mögött pedig egyen­trikóba és -sapkába öltözve pártucatnyian készítették el a különlegességet, nem is kell írni: pár perc alatt az utolsó morzsáig elfogyott.

Kevesebb figyelmet kapott, de annál szemet gyönyörködtetőbb volt a községháza földszintjének az előterében rendezett mezőgazdasági kiállítás. Helyi termelők állítottak ki színesebbnél színesebb zöldségeket és gyümölcsöket, jelezve: Torja népe mezőgazdaságból is él.

A falunapokon mindezek mellett volt autókiállítás, felléptek különböző előadók és szerepelt a programban tűzijáték is.