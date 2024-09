Miért feketés a víz?

Számos sepsiszentgyörgyi lakos türelmét tette próbára az elmúlt napokban, hogy a csapból zavaros, ijesztően mocskos-sáros-feketés víz folyt. Az aggodalmakat és a felháborodást fokozta, hogy olyan utcák lakói is tapasztalták a rendkívül bosszantó problémát, amelyek nem szerepeltek azon helyszínek között, ahol a Közüzemek tájékoztatása szerint munkálatok zajlottak.

Tiszta víz vs. sepsiszentgyörgyi csapvíz a Gödri Ferenc utcában szombat délelőtt. A szerző felvétele

Az elmúlt időszakban – egész múlt héten – visszatérő gond volt, hogy a legváratlanabb időpontokban vált zavarossá a csapvíz Sepsiszentgyörgyön. A Gödri Ferenc utcában például múlt héten többször, pénteken és szombaton pedig gyakorlatilag szinte folyamatosan zavaros víz folyt a csapból. A közösségi médiában közzétett bejegyzések szerint hasonló gondok adódtak a város több pontján, többek között a Grigore Bălan úton, a Nicolae Iorga úton, a Csíki utcában, a Sport utcában. Az értetlenséget fokozta, hogy a gondok nem mindig ott álltak elő, ahol éppen javítások zajlottak. A fogyasztók ráadásul hiába böngészték a Közüzemek közösségi oldalát, választ nem találtak problémájukra, sokan szóvá tették továbbá, hogy a diszpécserszolgálatot nem tudják elérni (a Közüzemek Facebook-oldalán szereplő telefonszámot magunk is hiába hívtuk többször is szombaton).

A Közüzemek Rt. vasárnap közleményt adott ki. Ebben leszögezik: minden egyes javítás alkalmával jelzik, hogy a szolgáltatás újraindításakor kisebb-nagyobb mértékű elszíneződésre lehet számítani. Mivel ez többször előfordult, fontosnak tartják tájékoztatni az okokról. Hangsúlyozzák: „az extrém elszíneződések, amelyek kirívó esetben akár kávészerű vizet is eredményezhetnek, lényegében salakos anyag, amely a vezetékekből szakad fel.”

Szántó Zsuzsa, a Közüzemek Rt. minőség, környezetvédelem és egészségbiztonsági irányítási rendszerének vezetője rámutatott: évtizedekkel ezelőtt a szolgáltató nem rendelkezett a mai, magas hatékonyságú szűrőberendezésekkel, így a víznek a természetes vasa és a vassal együtt érkező mangán is lerakódott a vezetékek falára. A város tömbházainak jelentős része még ebben a korszakban épült, a lerakódások pedig nem tűntek el a vezetékekből. A feketés anyag ugyan a Közüzemek szerint nem ártalmas az egészségre, de azzal a szolgáltató is tisztában van, hogy a fogyasztók nem használnak szívesen zavaros vizet még tisztálkodásra sem. A Közüzemek Rt. ezért azt javasolja, hogy engedjék elfolyni a zavaros vizet.

Emlékeztetnek: a digitalizációs program részeként a város több pontján szereltek fel hozammérőket, illetve egyúttal elzárókat is. A fogyasztóknak ez azért hasznos, mert egyes, jövőbeli munkálatok során kevesebben maradnak majd ivóvíz nélkül, hiszen kisebb szakaszokon kell csak elzárni a vezetéket.

Bács Benke Eszter, a Közüzemek Rt. műszaki igazgatója arra is felhívja a figyelmet, hogy a mérők, elzárók telepítése több helyen megváltoztatta a vezetékekben a víz haladásának irányát, ez pedig felkavarja a salakos anyagot. Hasonló a helyzet akkor is, ha a hálózaton javítás zajlik, eltűnik a víz, vagy csökken a nyomás: az amúgy észrevétlenül meghúzódó anyag felkavarodik és zavarosságot okoz. Legtöbb esetben néhány percnyi tisztítás után már nem folyik zavaros víz a csapból, ritka esetekben azonban akár egy-két napba is telhet, ameddig az elszíneződés teljességgel eltűnik.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezetője elnézést kért az okozott kellemetlenségért. „Elnézést kérünk az ilyen módon okozott kellemetlenségért, értjük, hogy mindenkinek gond, ha a víz megjelenése visszataszító. Normális körülmények közt ez a probléma hamar meg kell szűnjön, ha nem így történik, akkor fontos, hogy tudjunk róla, mert plusz mosatással vagy más megoldással tudunk segíteni rajta. Arra kérjük a fogyasztókat, ha több órája áll fenn hasonló probléma, jelezzék: ha tudunk a bajról, mindenképp megpróbálunk segíteni. Amint fogyasztóink jelzik felénk a zavarosság jelenlétét, a kollégáink megteszik a szükséges intézkedéseket a megfelelő minőség visszaállítására” – közölte az igazgató.

A Közüzemek igazgatója arra kéri a fogyasztókat, hívják a diszpécserszolgálatot, ha hibát észlelnek. Az apacov.ro címen megtalálható két telefonszám a következő: 0744 326 104, 0267 315 393. (Némileg furcsa módon ezek egyike sem egyezik egyébként a vállalat Facebook-oldalán megadott telefonszámmal – ez lehet a telefonos bejelentésekre vonatkozó lakossági panaszok egyik magyarázata is.)