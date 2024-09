„A pofontól még ég az arcunk, de túl kell lépni a németországi vereségen. Most kell tökösnek lenni” – jelentette ki hétfőn a 60. születésnapját ünneplő szakvezető, aki kifejtette, 2021-ben az Európa-bajnokság után is hullámvölgybe került a nemzeti együttes, amikor négy góllal kikapott az angol válogatottól, viszont akkor is sikerült felállni a padlóról.

A szövetségi kapitány úgy vélte, kommunikációs téren volt félreértés, ezért vállalja a felelősséget. Azt kérték a játékosoktól, hogy az első 15 percben ne hagyják kibontakozni az ellenfelet, de azért nem tudja vállalni a felelősséget, hogy utána minden párharcot elvesztettek. Hozzátette, a modern futballra jellemző magas letámadás azzal a kockázattal jár, hogy „megnyúlnak a vonalak”, az olyan ellenfelek, mint a csoportriválisok közül a német és a holland, ezeket könyörtelenül kihasználják.

„Az egyedüli kiutat a mostani hullámvölgyből a győzelem jelentené. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű a düsseldorfi meccs, de ez a vereség ránk ég, sötét foltként vetül arra, amit eddig elértünk. Ha tisztán szembenézünk az eredményekkel, akkor a mérleg másik serpenyőjébe nagyon sok pozitív emlék kerül. Remélem, amikor távozunk, akkor pozitív lesz a mérleg” – mondta Rossi.

Az ellenfélről szólva azt hangoztatta, hogy kemény, fizikális együttes a bosnyák, amelynek ráadásul technikailag és taktikailag is jó képességei vannak az olyan kiemelkedő futballistáknak köszönhetően, mint Edin Džeko. Rossi elárulta, mindenképpen lesz változtatás a kezdőcsapatban, mert szükség van friss emberekre a pályán.

Megemlítette, hogy a rivális olyan elitbe tartozó válogatottakkal szemben maradt alul az elmúlt három hónapban, mint az angol, az olasz és legutóbb a holland, a saját csapata viszont nem ezt a szintet képviseli, így nehéz lesz megszerezni a három pontot.