Elkészítése. A szalonnát és a megtisztított hagymát kis kockákra vágjuk. Serpenyőben felhevített zsíron a szalonnakockákat pirosra sütjük, majd szűrőkanállal tányérra szedjük. A szalonnaízes zsiradékra rátesszük az összevágott hagymát és üvegesre pirítjuk. 1 gerezd fokhagymát és a kockára vágott lecsókolbászt is hozzáadjuk a hagymához, majd kis lángon, fedővel letakarva összesütjük. A serpenyőt levesszük a tűzről, a lecsóalapot vékonyan megszórjuk pirospaprikával és átkeverjük. A paradicsomokat beleszeleteljük, addig fonnyasztjuk, amíg kis alaplét enged a lecsóhoz. A füstölt kolbászt fél karikára vágjuk és beletesszük az alapba, összekeverjük, pirítjuk. Ha összeértek az ízek, alacsony hőfokon tartva beletesszük a karikára szeletelt paprikát is a serpenyőbe, fedővel lefedve folytatjuk a főzést, hogy a gőz hatására is puhuljon, összeessen a paprika. Ekkor megfűszerezzük őrölt köménnyel, borssal, majoránnával, plusz még három gerezd fokhagymát is belevágunk. Ekkor tesszük hozzá a pörköltszaftkockát, a pirított szalonnát és egy kanál pirosaranyat. Sót csak a legvégén adunk hozzá, ha szükséges (a füstölt kolbász és a szalonna is bőségesen tartalmaz sót). 10–15 perc alatt összefőzzük az ízeket és a paprikát. Tálalás előtt ráüthetünk 1–2 tojást ízlés szerint.

Tipp: az ételt gazdagíthatjuk grillezett, baconbe tekert virslivel.

Elkészítési idő: 1,5 óra

Mennyiség: 6 személy

Megjelent a 100 dabasi recept férfiasan című kötetben. Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.