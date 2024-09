A sepsiszentgyörgyi Sugás Motoros Klub versenyzője, Tompa Krisztián az első helyen fejezte be a motokrossz Balkán-bajnokság hétvégi bulgáriai futamát. A Kortenen megtartott verseny volt a küzdelemsorozat negyedik fordulója, az erőpróbán pedig több mint 150 bolgár, szerb, északmacedón, török, görög és romániai motoros vett részt.

Népes mezőny gyűlt össze a bolgár Kortenen, ahol az elmúlt hét végén tartották meg a motokrossz Balkán-bajnokság negyedik megmérettetését. Ahogy megszokhattuk, a hatfordulós küzdelemsorozatnak ezúttal is volt háromszéki indulója, hiszen az MX1-es géposztályban rajthoz állt a sepsiszentgyörgyi Sugás Motoros Klub versenyzője, Tompa Krisztián is. Sportolónk számára remekül ért véget az erőpróba, hiszen két második helyezéssel összesítésben az első pozícióban fejezte be a versenyt.

„Két második helyezésnek köszönhetően elsőként végeztem Kortenen, hiszen jobban teljesítettem legerősebb vetélytársaimnál. A román George Căbăl egy első és egy negyedik pozíció­val a második, míg a hazai közönség előtt versenyző bolgár Michael Ivanov egy első és egy ötödik helyezéssel a harmadik lett. Az első futamban másodikként motoroztam, amikor egy nagy esés miatt piros zászlóval leintették a versenyt, és azokat a helyezéseket vették figyelembe, amelyek abban a pillanatban érvényesek voltak. A második futamban sajnos közepesen sikerült a rajtom, majd egy bukás miatt visszacsúsztam a hetedik helyre, és innen kellett felzárkóznom a második pozícióba. Jó volt a tempóm, és nagyon örvendek az elért eredményeknek” – nyilatkozta Tompa Krisztián, aki az ozsdolai Ördög Zoltánnal és a zernesti George Căbăllel együtt képviseli Romániát az október 4–6. között az angliai Matterley Basinben esedékes motokrossz Nemzetek Kupáján.

Motokrossz Balkán-bajnokság, 4. forduló – MX1: 1. Tompa Krisztián (Sugás Motoros Klub, Yamaha), 2. George Căbăl (román/Zernesti Jitsu, Husqvarna), 3. Michael Ivanov (bolgár/AIT Racing Team, Husqvarna).