Medvegondok a szomszéd megyékben

Romfeld beszámolója szerint a vadkárfelmérések száma idén már meghaladta a 300-at; olyan nap is volt, hogy 27–28 kárfelmérést végeztek el az igazgatóság szakértői. A legnagyobb pusztítást az állatállományokban végzik a vadállatok, főleg az elszigetelt, településektől távol eső gazdaságokban. Nagy károkat okoznak a vadak – elsősorban a medvék – a kukoricaültetvényekben is: Romfeld szerint 2–3 százalékostól 100 százalékosig terjed a kár mértéke parcellánként. Több mint 500 hektár kukoricaültetvény érintett – mondta, de hozzátette: ezek a hivatalos adatok, a valós számok valószínűleg ennél is nagyobbak, mert a gazdák már be sem jelentik a kisebb vadkárokat. Mivel a betakarítás még folyamatban van, újabb kárfelméréseket fognak végezni a következő hetekben. Az igazgató elmondta: a helyszíni kárbecsléssel megbízott munkatársai maguk is sokszor veszélyben vannak, mert a nagyvad a közelben tartózkodik.

Az utóbbi időben több ízben láttak már medvéket a kukoricatáblákban Csíkszereda határában is. Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közölte, hogy az ősz közeledtével egyre többször bukkannak fel medvék a város körül, ugyanis ilyenkor jóval több táplálékra van szükségük. A legtöbb medvével Csíksomlyó, Zsögödfürdő, Szécseny, valamint Csíktaploca közelében találkoztak, több példányt állandó megfigyelés alatt tartanak a vadász­egyesületek. A kukoricabetakarítás végéig számítani kell a medvék gyakori felbukkanására – mondta az alpolgármester, aki egyúttal felhívást intézett a gazdákhoz, hogy amennyiben betakarítás közben medvével találkoznak, állítsák le a mezőgazdasági gépet, és ne próbálják önerőből elűzni az állatot, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat az 112-es segélyhívó számon.

Idén négy medvét kellett lelőni Csíkszeredában, miután az elűzésükre tett kísérletek rendre kudarcot vallottak, és az állatok agresszíven kezdtek viselkedni az emberekkel szemben. „Sokszor kérdik meg tőlem, hogy jól tettem-e, tiszta-e a lelkiismeretem, de azt kell mondanom, hogy az emberélet áll mindig az első helyen” – szögezte le Bors Béla.

A csendőrség beszámolója szerint azonban csökkent a medvével kapcsolatos bejelentések száma. A múlt hét folyamán nyolcszor riasztották őket (Lázárfalváról, Zetelakáról, Tusnádról, Csíkszeredából, Atyháról és Vaslábról), de csak kétszer kellett a csendőröknek elűzniük az állatot (ezúttal Csíkszeredából), a többi esetben a nagyvadak még a csendőri egység kiszállása előtt visszavonultak a településről. Az előző héten 16 hívást regisztráltak medvék miatt, év elejétől 331-et.

Vrancea megyében szombaton agyonlőttek egy medvét, amelyet az orvvadászok csapdával fogtak el. Az állat egész éjjel üvöltött, és épp akkor sikerült kiszabadítania magát, amikor a hatóságok a helyszínre érkeztek; rájuk támadt, egy vadász pedig lelőtte. Ez esetben a hatóságok orrvadászat gyanújával indítottak vizsgálatot.