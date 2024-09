Fogyókúrázik Orbán Viktor

A mentaszínű ingben megjelenő miniszterelnökkel kapcsolatban kiderítette a bulvárlap, hogy nem a ruha slankított a megjelenésén, hanem valóban fogyásnak indult a kormányfő. Mint kiderült, Orbán Viktor már korábban belekezdett a saját maga által összeállított edzéstervébe, de lesérült, ezért másfél évre fel kellett hagynia a mozgással. A kormányfő az edzéseit egy vasgolyóval, vagyis kettlebellel végzi, amelyet korábban a szovjet hadsereg leghatékonyabb erőfejlesztőjének tartottak. (A kettlebel egy sporteszköz, nyéllel ellátott vasgolyó, amely Oroszországból származik, eredetileg a szovjet hadseregben használták.) A súlyos eszközt pedig nemcsak otthon használja a szabadidejében, de még a külföldi útjaira is elviszi. Az étkezési szokásain is igyekszik változtatni, mert – elmondása szerint – olyan jó étvágya van, hogy még a vasszöget is megeszi.