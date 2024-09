Gyertyafényes zenei varázslat a miklósvári kastélyban

Különleges színfolttal gazdagodik Háromszék kulturális élete – és egyben vendégforgalmi kínálata –: Kálnoky Miklós ötlete nyomán a miklósvári kastélyban kéthetente rendeznek gyertyafényes koncerteket Candlelight Castle címen. Szombaton Szőcs Botond zongoraművész és Ferencz Tihamér csellóművész lépett fel a kastélyban, kettejük előadásában csendültek fel Yann Tiersen ikonikus dallamai az Amélie csodálatos élete című filmből. A két zenész lenyűgöző játéka, az évszázados falak, a gyertyák sokaságával megvilágított helyiség valóban felejthetetlen élményt nyújtott – nem csoda, hogy mind a délutáni, proseccoval fűszerezett, mind az esti, vacsorával elegyített koncert telt házas volt.

A kezdeményezés hozzájárul a Kálnoky-kastély arculatváltásához, hogy magas szintű zenei művészetet hozzanak ezen miklósvári kulturális örökség szívébe. Mint gróf Kálnoky Tibor magyarázta: cél az is, hogy jobban „kinyissák” a kastélyt, közelebb hozzák a helyi közösséghez. A kezdeményezés ötlete fiától, Kálnoky Miklóstól származik, aki Svájcban folytatja egyetemi tanulmányait vendégforgalmi szakirányban, és távlatilag is ezzel szeretne foglalkozni. „Ő mondta nekem, hogy Táti, most már legyen elég az úri hóbortjaidból, grófokból, hercegekből, foglalkozzunk valami olyannal, ami az embereknek szól” – elevenítette fel nevetve a házigazda a Háromszék érdeklődésére. Aki egyébként szólt röviden azokról a buktatókról is, amelyekkel a kastélyturizmus működtetői szembesülnek, hiszen egyre nehezebb önfenntartóan működtetni ezeket. Éppen most zajlik a kőröspataki műemlék felújítása is – magyar és román állami forrásokat pályáztak a helyreállításra, hiszen Háromszék legnagyobb kastélyáról van szó, amit majd szintén működtetni kell, be kell vonni a körforgásba.

Ferencz Tihamér és Szőcs Botond. Fotó: Ferencz Anikó

A Candlelight Castle koncert nem egyedi esemény volt: a továbbiakban kéthetente szerveznek hasonló eseményt a miklósvári kastélyban. A fő szervező Ványolós-Albert Sarolta lapunknak elmondta: a cél, hogy a koncertek révén közelebb hozzák egymáshoz az embereket, a zene nyelvén jobban megismerjék és magukévá tegyék a kastély szellemiségét, örökségünket. Hagyomány és innováció ötvözése jellemzi a sorozatot: a régi kastély falai között modern alkotások szólalnak meg, és minden produkciót áthangszerelnek, nem egyszerűen eljátsszák őket, így ebben a formában csak akkor és csak ott lehet majd meghallgatni ezeket, ez biztosítja a zenei élmény exkluzivitását is. Nem kizárólag klasszikus művek hangzanak majd el itt, lesz például Coldplay reneszánsz köntösben, és próbálnak a különféle alkalmakhoz igazodni, illetve más műfajokat is bevonni, ötvözni. Legközelebb, szeptember 22-én

Hans Zimmer film­zenéiből lesz válogatás – például az Interstellar című alkotásból –, de lesznek műsoron magyar sanzonok, Halottak napja körül Spielberg filmzenéket játszanak és olyan klasszikusokat, mint a Csillagok háborúja vagy Hitchcock Psychoja. Decemberben karácsonyi kiadással készülnek, szilveszterkor Queen és Metallica balladák csendülnek fel. A sorozat alatt főként helyi zenészekkel dolgoznak együtt.

Kálnoky Tibor bízik benne, hogy lesz érdeklődés a koncertek iránt helyben és a tágabb térségben is, és érkeznek majd hazai és külföldi vendégek egyaránt. Az esemény regisztrációhoz kötött, bővebb információk a miklósvári kastély Facebook-oldalán és a kalnoky.ro honlapon.

A Candlelight Castle kezdeményezés révén egyébként Háromszék is felkerül a gyertyafényes környezetben zajló Candlelight Concerts világtérképére. A 2019-ben indult kezdeményezés mára világszerte egyre népszerűbbé vált, a legváltozatosabb tereken és helyszíneken szólal meg a klasszikus zene. Romániában eddig többnyire nagyvárosokban – Temesvár, Bukarest, Kolozsvár, Jászvásár, Brassó, Konstanca – zajlottak hasonló események. Mostantól Miklósváron is.