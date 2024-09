Az egyházközségben az év minden időszakában zajlik valamilyen tevékenység, ezek rendszerint különböző korcsoportokat szólítanak meg, de szerettek volna arra is alkalmat teremteni, hogy a családok apraja-nagyja együtt részesüljön az élményekből, így született meg a családos tábor ötlete – vázolta érdeklődésünkre Péterfi Ágnes unitárius lelkész. Biztató visszajelzésként értékelte, hogy a korábbi táborokban részt vevő családok idén is fontosnak tartották, hogy bekapcsolódjanak a programokba, van, akit a le­lassulás, a csend és béke, egyfajta belső megérkezés vonz, s ehhez kétségkívül hozzájárul a tábor helyszínéül választott, az erdő közepén található Benkő vendégház is – vélekedett.

Az idei találkozó kicsiknek és nagyoknak is kínált érdekes, hasznos elfoglaltságot, alkalmat a közös játékra és vetélkedőkre, meghitt beszélgetésekre, a tábortűz körüli éneklésre, a fák ölelte szabadtéri kápolnában elcsendesedésre, belső önvizsgálatra, hálaadásra, közös imára egyaránt.

A vasárnap délelőtti istentiszteleten a családokért és szeretteikért, a találkozások öröméért mondott köszönetet Péterfi Ágnes, hálát adva a Jóistennek azért, hogy „van, kinek kezét szorítani, hogy mindig van lélek, amely vezet, és mindig van élet, ami szeret”. Egy, a 25. zsoltárból kölcsönzött igére alapozva arról beszélt, hogy sokszor örülnénk, ha a mindennapokban a zsebünkben ott lenne egy iránytű, amely megválaszolná kérdéseinket, segítene a döntéshozatalban, megmutatná azt, hogy melyik úton haladjunk. A mai világban, a mai társadalomban ugyanis azt tapasztaljuk, túl sok a választási lehetőség, túl nagy a kínálat, miközben a kérdés mindig ugyanaz: vajon merre induljunk, hogyan hozzuk meg a döntéseinket?

Megerősítette: mindannyiunk lelkében ott van az iránytű: a lelkiismeretünk, a jóérzésünk, a bennünk lévő tehetségek – ezek segítenek kiválasztani a jó utat. És ha véletlenül rosszul döntenénk, a Jóisten akkor is lehetőséget teremt arra, hogy megtaláljuk a helyes utat – nyomatékosította. Reményét fejezte ki, hogy a családokkal eltöltött hétvége megerősítette a résztvevőkben „azt a belső iránytűt, azt az érzést, hogy érdemes a közösséghez tartozni, érdemes időt szakítani és szentelni egymásra, a beszélgetésre, a hallgatásra, a közös imádságra, az együttlét örömére, hogy megtapasztaljuk azt az áldást, amelyet a Jóisten ad a szövetség által. Mert az Úr bizodalmas azokhoz az emberekhez, akik szeretik őt, és szövetségével vezeti, tanítja őket” – összegzett beszédében.