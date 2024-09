A közel 12 kilométeres út, mely a számítások szerint a megyeszékhelyen áthaladó teher- és tranzitforgalom mintegy húsz százalékát kivezetné a városból, várhatóan ebben a hónapban, de legkésőbb októberben használható lesz. A beruházás összköltsége 350 millió lej körüli, és európai uniós forrásokból finanszírozták.

A brassói igazgatóság szóvivője, Elekes Róbert szerint bár júliusban valóban úgy tűnt, tartható az augusztusi határidő – a munkálatok ekkor több mint nyolcvan százalékon álltak –, de pár váratlan akadály merült fel, egyebek mellett olyan öntözővezetékeket találtak ásás közben, amelyekről korábban nem volt tudomásuk. Emiatt az ütemtervet át kellett szabni, az igazgatóság másfél hónappal meghosszabbította a határidőt, illetve a kivitelező is nagyjából kéthetes késésben volt, amiért várhatóan kártérítést kell majd fizetnie. Az akadályok elhárítása már zajlik, és bár pontos időpontot még nem tudnak, de pár hét alatt pontot tehetnek az építkezés végére, és a terelőút még ebben a hónapban használható lesz. A kivitelező a nyár folyamán a három felüljáró és a körforgalmak befejezésén dolgozott, ezeken a helyszíneken már az utolsó simításokat végzik (a körforgalmakat már részlegesen meg is nyitották), az úttest aszfaltozása pedig már korábban megtörtént, csak pár rövidebb szakaszon nem öntötték le a koptatóréteget. A közlekedési táblák java része a helyére került már, ugyanígy a biztonsági korlátok is.

Mint ismert, a terelőút a 12-es országútból válik ki Szotyor előtt, kikerüli Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, és a város Csíkszereda felőli kijárata, a Sepsi Aréna után csatlakozik vissza a 12-es országútba. A számítások szerint elkészülte után a terelőút a Sepsiszentgyörgyre havonta beérkező több mint 500 ezer gépjármű mintegy húsz százalékát vezeti majd el a városból.