Közvetlen megszólítás, pattogó hang, mely elszántságot, lendületet kíván sugallni, a felkiáltójelek csak úgy ömlenek szembe (a beszédfelismerő program alighanem automatikusan beillesztené, akár a mondat közepére is), népviselet, a háttérben a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul-iskola felállványozott épülete mint a román állam és a helyi önkormányzat hanyagságának, érdektelenségének szimbóluma. Aztán helyszínváltás következik – bizonyára a videó hatásosságát fokozó dinamizmus megteremtése érdekében –: a halott katonákkal vívott úzvölgyi csata anakronisztikus hősét, Don Quijote modern kori román mását immár Andrei Șaguna szobra és a közeli baromhegyi ortodox templom előtt látjuk. A díszlet is bővült, román zászlót tart kezében, hangjában pedig a katonás pattogás mellett mintha valamiféle nemzeti mélabú is kiérződne. Mert azt a tragédiát, ami történik itt, az ország szívében a románsággal, nem lehet másként elviselni. Végül a felhívás. Egységre szólít, mert ez a harc, ez a csata – a parlamenti választás – nem a politikai színekről szól, hanem a trikolór szent színeiről és a románok szabadságáról. Trikolór tehát a kézben, háttérben az ortodox templom tornya, dicső hadvezéreket idéző gesztusok: most alakul a csapat, sokféleképpen segíthetnek a jó emberek, mondja mindenki, hogy: „Jelen, testvér, az ország szívéért!”

Nehezen tudja eldönteni az ember, miként viszonyuljon az emelkedettnek szánt, néhol azonban parodisztikusnak ható, emiatt gyakran groteszkbe fulladó videóhoz. Nevessünk rajta? Le­gyinteni azért mégsem lehet oly könnyen, elvégre ez a holtakkal viaskodó mitugrász nemzetvédő az, akinek vezetésével meggyalázták az úzvölgyi katonatemetőben nyugvó hősök sírhelyét. Ugyancsak ő az, aki Tusványoson szervezett „ellentüntetéssel” akarta megzavarni Orbán Viktor beszédét, rendszeresen kezdeményezi június 4-e megünneplését Sepsiszentgyörgyön, március 15-én provokációt szervezett Szijjártó Péter magyar külügyminiszter beszéde alatt, majd elviselhetetlen hangerővel bőgette zavartalanul a hazafias dalokat a háromszéki megyeközpont főterén. De akkor vegyük komolyan? Háborodjunk fel? Ijedjünk meg? Annál azért mégiscsak jelentéktelenebb figura, meg aztán jól tudjuk: a provokációra a legrosszabb válasz felvenni a kesztyűt. Csakhogy itt nem holmi köztéri bohóckodásról van szó, hanem az ország parlamentjébe készül épp bejutni a fickó. S mint számos elvbarátja példáján – George Simion, Diana Șoșoacă, Dan Tanasă – látjuk, a hasonló nemzetféltők törekvéseit sikerre segítették a román választópolgárok mind a négy évvel korábbi parlamenti, mind az idei EP-választásokon.

Szerencsére, amíg ilyen vegyes érzelmekkel böngészi az ember a Calea Neamului egyesület vezetőjének közösségi oldalát, a rajongók segítéségére sietnek. Tîrnoveanu bejegyzése alatt ugyanis csak úgy sorjáznak a hozzászólások: Jelen, testvér!, Isten, segíts! (Doamne ajută!) Mi mást mondhatna hát a megannyi magyarellenes provokációt kezdeményező és levezénylő Tîrnoveanu tündöklésén hüledező székelyföldi magyar ember, mint hogy: Jelen, testvér! Abban a csatában, a parlamenti választásokon mi is ott leszünk!

