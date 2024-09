Évadkezdés a Háromszék Táncszínháznál Szeptemberben a Lúdas Matyi felújított gyermekelőadásé lesz a főszerep, melynek rendezője a nemrég elhunyt Novák Ferenc Tata. A Fazekas Mihály klasszikus műve alapján készült mese-musical a sepsiszentgyörgyi közönségnek nem ismeretlen, hiszen a társulat 2001-ben és 2008-ban is már színpadra vitte. A 2024-es premier ezeknek a felújított változata, amelyet ebben a hónapban is több szereposztásban tűznek műsorra Sepsiszentgyörgyön. A Háromszék Táncstúdióban szeptember 18-án, szerdán 10 órától szervezett előadáson, 19 órától évadnyitó előadáson, 19-én, csütörtökön szervezett előadáson játsszák. Jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni. Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szeptemberi előadásai: ma és 27-én, pénteken 21 órától a főtéren Fire Flow – tűzzsonglőrshow, rendező-koreográfus: Andrei Oțetaru; 20-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Wonders of Transylvania – a Reactor de creație și experiment és a Váróterem Projekt koprodukciója együttműködésben a Stereo Akttal, rendező: Martin Boross (14 éven felülieknek, időtartam: 120 perc, szünet nélkül); 25-én, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

JEGYEK-BÉRLETEK. Jegyeket és mecénásbérleteket lehet vásárolni a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház új évadának előadásaira. A bemutatóra szóló jegyek 10, a nagycsaládos jegyek 2, a mecénásbérletek 100 lejjel drágultak, a többi jegyár nem változott az elmúlt évadhoz képest.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház a 2024/2025-ös évadot a Patrick Hamilton Gázláng című színműve nyomán készült Derengés című pszichothrillerrel nyitja. Írta és rendezte: Rusznyák Gábor. A 14 év fölöttieknek ajánlott előadás ma 19 órától, illetve 17-én, kedden 13 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában lesz látható, szeptember 18-án 20 órától pedig Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Színházban a dráMA fesztiválon adják elő. Jegyek válthatók a Vigadó jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–14 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Jegyár: a mai előadásra 30 lej, a 17-ire 20 lej.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház e heti műsorkínálata: szeptember 18-án, szerdán 18 órától és szeptember

19-én, csütörtökön 12 órától Daróczi Klarissza egyéni játékát, a sSOHA című elő­adást láthatja a nagyközönség (rendező: Hatházi András). Ajánlott korosztály: 14 éven felülieknek. Érdeklődni, foglalni a 0757 047 717-es telefonszámon lehet Péter Orsolyánál. Jegyár: 10 lej személyenként. Szervezett csoportok esetén a kísérő pedagógusok belépése díjtalan. Részletek a facebook.com/Cimborák oldalon.

Zene

MIKLÓSVÁR. A Kálnoky-kastély gyertyafénnyel megvilágított pincéjében folytatódik a Candleligh Castle (Kastély gyertyafényben) rendezvénysorozat. Szeptember 22-én 17 és 20 órai kezdettel várják az érdeklődőket a pezsgővel és vacsorával egybekötött koncertekre, ahol ezúttal Hans Zimmer ismert filmzenéi csendülnek fel. A koncertek előtt múzeumlátogatási lehetőség is lesz 30 perccel a kezdési időpontok előtt.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Gru 4. (románul beszélő), 16.30-tól Egy cica 10 élete (magyarul beszélő), 18 órától A kegyelem fajtái (román feliratos), 18.15-től Szádra ne vedd (magyarul beszélő), 20.30-tól A holló (magyarul beszélő), 21 órától Longlegs – A rém (román feliratos); szerdán: 16.30-tól Gru 4. (magyarul beszélő) és Sirocco és a Szelek Királysága (románul beszélő), 18.15-től Mint a lányok (román vígjáték), 18.30-tól Kálmán-nap (magyar filmdráma), 20 órától Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő), 20.15-től Velünk véget ér (román feliratos); csütörtökön: 16.15-től Barátom, a pingvin (románul beszélő) 18.15-től román feliratos, 16.30-tól Sirocco és a Szelek Királysága (magyarul beszélő), 18 órától Velünk véget ér (magyarul beszélő), 20.15-től A vadászat éjszakája (román feliratos), 20.30-tól Alien: Romulus (magyarul beszélő).

Könyvbemutató

Bod Péter Megyei Könyvtár. Szeptember 18-án, szerdán 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban Hegedűs Imre János budapesti irodalomtörténész idén megjelent, Toronyember fekete utakon. Gróf Mikó Imre életregénye című könyvének bemutatójára kerül sor rendhagyó irodalomórának tekinthető elő­adás keretében. Az esemény házigazdája Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Kiállítás

ARHITECTURA 6. Szeptember 13–20. között zajlik Sepsiszentgyörgyön a 6. Architektúra Biennálé, mely a Human ± Nature mottó alatt kínál rendezvényeket a nagyközönség és az építész szakma számára. A rendezvény programja szeptember 17-én, kedden gyerekfoglalkozással indul. A biennálé keretében ma 10–12 óráig szervezik a Gyermekek Díja elnevezésű műhelyfoglalkozást 7 évesnél idősebb gyerekeknek, amely a brassói De-a Arhitectura Egyesület csapatának közreműködésével valósul meg. Kedden 17.30-tól a Kovászna Megyei Tanács épülete előtt kerül sor a Human ± Nature tematikájú verseny kiállításainak megnyitójára. A kiállításokat a Romániai Építészkamara Brassó-Kovászna-Hargita területi kirendeltségének elnöke, Răzvan Ion Dracea nyitja meg, majd Kovács Kázmér beszél az épített és a természeti környezet kortárs viszonyáról. 18.30-tól a Kokojza kávézóban (Olt utca 5. szám) a Nature in Focus fotókiállítás megnyitója következik. A kiállítás az idei tematikára nevezett amatőr és hivatásos fényképészek munkái közül mutat be 20 fényképet. A zsűrizést Vlad Eftenie építész végezte. A kiválasztott képek erős kontrasztokat rögzítenek a természetből. A teljes program az arhitectura6.ro honlapon tekinthető meg.

Hitvilág

GUNAGRIHA-ELŐADÁS. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben szeptember 17-én, kedden 19 órától Gunagriha, Sri Chinmoy tanítványa előadást tart Spiritualitás a gyakorlatban címmel, amelyre ingyenes a belépés.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képzőközpontban szeptember 23-án ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt Illyefalván szeptember 23. és október 11. között. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni, a 0724 266 020-as telefonszámot kell hívni.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Bikfalván és Szentivánlaborfalván, kedden Rétyen, szerdán Komollón és Bitán, csütörtökön Egerpatakon és Szacsván, pénteken Maksán és Sepsibesenyőn. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Ezúton tájékoztatják Angyalos lakosságát, hogy az ivóvíztartály időszakos tisztítása és fertőtlenítése miatt a településen szünetel az ivóvíz-szolgáltatás ma reggel 7 órától szeptember 17-én, kedden 21 óráig. A beavatkozás célja, hogy az ivóvíz továbbra is kiváló minőségű marad­hasson.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Grigore Bălan tábornok úti Dr. Max (telefon: 0752 068 364) patika teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Honlap: dspcovasna.ro/hu.