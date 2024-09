A házigazdák hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, sőt, a 13. percben a vezetést is megszerezték: szöglet után Raul Drugă továbbított a hálóba (1–0). A mezőnyfölényben játszó felső-háromszéki csapat a 23. percben növelte előnyét, újabb sarokrúgást követően a vendégkapus megfogta a labdát, amelyet aztán kiejtett a kezéből, így Ionuț Neamțu közelről talált a kapuba (2–0). A céhes városi együttes ezt követően is több helyzetet kialakított, azonban Mihai Dumitru hárította Neamțu ollózását és Rareș Crantea kísérletét, Barta Norbert lövésénél pedig Zoua Yaya mentett a gólvonalról. A kék-fehér mezes alakulat a 38. percben harmadszor is eredményes volt, Gergely Alpár a védőket lerázva tört kapura, majd a hálóőr mellett a jobb alsóba gurított (3–0). A KSE a szünet előtt kiengedett, így a Buzău megyei gárda váratlanul szépített, Marin Pană 25 méterről kilőtte a bal alsót (3–1).

A második félidőt is Liviu Negoiță legénysége kezdte jobban, az 52. percben Drugă remek indítását Barta értékesítette (4–1). Nem sokkal később a csereként beállt Dobos Zsolt lehetőségét védte a Limpeziș kapusa, aki az 58. percben már tehetetlen volt, egy labdaszerzést követően Iulian Nechita 30 méterről emelt a hálóba (5–1). Fél órával a találkozó vége előtt a szintén kispadról érkező Albu Attila szalasztott el egy óriási helyzetet, hiszen senkitől sem zavarva mellé lőtt. A hátralévő időben a hazai csapat visszavett a tempóból, ezt kihasználva a 74. percben a vendégegyüttes újfent előzmény nélkül szerzett gólt, Sebastian Juan továbbított a kapuba (5–2). A hátralévő időben az eredmény nem változott, a Kézdivásárhelyi SE pedig megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 3. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Voința Limpeziș 5–2 (3–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Mattia Grigorean (Radóc). KSE: Csíki – Gajdó, Burlacu, Neamțu, Rusu, Drugă (Bandi, 70.), Crantea (Veres, 89.), Barta (Dobos, 56.), Fábián, Gergely (Albu, 56.), Nechita (Fülöp, 70.). Edző: Liviu Negoiță. Limpeziș: Dumitru (Trască, 65.) – Constantin, Coman, Wilfred, Olanlokun (Yedo, 56.), Yaya, Frigea, Juan, Pană, Owalbi, Rifa (Fofe, 41.). Edző: Leonida Nedelcu. Gólszerzők: Drugă (13.), Neamțu (23.), Gergely (38.), Barta (52.), Nechita (58.), illetve Pană (43.), Juan (74). Sárga lap: Pană (68.).

További eredmények: CSM Râmnicu Sărat–Sporting Liești 0–2, Aerostar Bacău–Sepsi OSK II. 1–0 (gólszerző: Cătălin Aeroaiei 35. – tizenegyesből), CSM Adjud FC–Unirea Brăila 3–2, Unirea Braniştea–FC Viitorul Onești 5–0.

A táblázat:

1. Braniştea 2 1 0 7–1 7

2. Kézdivásárhely 2 0 1 8–3 6

3. Bacău 2 0 1 6–3 6

4. Sepsi OSK II. 2 0 1 2–1 6

5. Onești 2 0 1 3–6 6

6. Lieşti 1 1 1 3–4 4

7. Adjud 1 0 2 3–4 3

8. Râmnicu Sărat 1 0 2 2–4 3

9. Limpeziş 1 0 2 3–6 3

10. Brăila 0 0 3 4–9 0

A negyedik forduló programja (szeptember 21., 17 óra): Unirea Brăila–Sepsi OSK II., Sporting Liești–Aerostar Bacău, Voința Limpeziș–CSM Râmnicu Sărat, FC Viitorul Onești–Kézdivásárhelyi SE, CSM Adjud FC–Unirea Braniştea.