A Szabó Kati Sportcsarnokban az első félidő a sepsiszentgyörgyi csapatról szólt, amely remekül kezdett, sorozatban három gólt szerzett, a székelyudvarhelyi együttesnek csak az 5. percben sikerült válaszolnia (3–1). A vendégek újabb találata után a zöld-fehér mezesek ötször zörgették meg a hálót, így a 14. percben már magabiztosan vezettek (8–2). A szünet előtti hajrában is hatékonyan működött a Sepsi-SIC támadójátéka, amelyre a Hargita KK védelmének nem volt ellenszere, így Carmen Cartaș tanítványai kilencgólos előnnyel vonulhattak az öltözőbe (19–10). A második felvonás elején a háromszéki alakulat már tíz találattal is vezetett (22–12), aztán némileg kiegyenlítettebbé vált a játék, ugyanis feljavult a Hargita megyei gárda helyzetkihasználása, bár így is csak nyolc gólra tudott felzárkózni. A jobb játékerőt képviselő házigazdák győzelme még annak ellenére sem forgott veszélyben, hogy a kiállítások miatt többször játszottak emberhátrányban, mint riválisuk. A Sepsi-SIC jobb kapusteljesítménnyel rukkolt elő, ugyanis Daria Andrei és Cosmina Dediu tizenkét lövést hárított (32%), a másik oldalon pedig Szász Boglárka öt alkalommal védett (12 %). A mérkőzés legeredményesebbje a hazai csapat játékosa, Andreea Gheorghe volt, aki hét góllal segítette a zöld-fehér alakulatot, amely önbizalom-növelő győzelemmel kezdte az idényt a másodosztályban.

A-divízió, A-csoport, 1. forduló: Sepsi-SIC–Hargita KK 38–26 (19–10).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Daniel Balate és Szabó Károly. Sepsi-SIC: Andrei – Damian 3, Rău 1, Abaza 2, Banu 5, Bîță 2 (1), Gheorghe 7. Cserék: Dediu (kapus), Márton E. 3 (1), Stan 3, Ghinea 3, Lupișcă 1, Constantinescu 2, Solymosi 4, Pintilescu 2. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Hargita KK: Szász – Chiratcu 6 (3), Mester 4, András 2, Cramba 2, Munteanu-Korodi 3, Miklós 4. Cserék: Márton A., Német 1, Major, Dénes 4 (2), Bálint, Lukács. Vezetőedző: Mester Zsolt. Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/3, illetve 5/8.

További eredmények, A-csoport: Resicabányai CSU–CS Județean Prahova 23–42, CS Star Mioveni–Temesvári CSU 30–26, Nagyváradi CSU–Vidombáki Teu­tonok 25–23, Kolozsvári CSU–Fogarasi VSK 28–22.