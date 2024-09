Előző írásunk

Az elmúlt évtizedek során rengetegen méltatták Nemes Levente színészi és színházvezetői pályafutását, szerepeit, pódiumműsorait, rendezéseit. Díjak, kitüntetések hosszú sora is jelzi, hogy milyen alkotóként tartja őt számon a színházi élet. Az ég is kegyes volt hozzá, hisz nyolcvanöt évesen is láthatjuk még a színpadon, nem is akármilyen szerepekben, ma is aktív tagja a társulatnak, „szórja gyöngyeit” a kollégák körében. Jó vele beszélgetni, tanulni tőle életről és színházról, hosszú élete és pályafutása tapasztalatait örömmel osztja meg bárkivel, aki kíváncsi rá. A nagy mesterek bölcsességével látja át az elmúlt évtizedek színházi folyamatait, de a világpolitikai eseményeket is, mindig pontosan fogalmaz, mindenben a lényeget keresi. Kollégák, pályatársak egykori méltatásai nyomán kívánunk neki további egészséget, szellemi frissességet, alkotóerőt.