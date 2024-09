Villámárvizek halálos áldozatokkal

Előző írásunk

Huszonkilenc előadó beszél a legkülönfélébb, sporttal, egészséges életmóddal, szabadidő aktív eltöltésével kapcsolatos témákról szeptember 21-én a Sepsi Arénában debütáló Aktív Székelyföld Konferencián. A jó hangulatú, inspiráló konferenciák élményét itthon is megteremteni kívánó szervezőcsapat olyan egészséghez és aktív életmódhoz köthető témaköröket választott, amelyek a nagyközönség érdeklődését is felkelthetik. Miután korábban a délelőtti és a záró programokat ismertettük, most újabb eseményekre hívjuk fel olvasóink figyelmét a szervezők által küldött sajtóközlemény alapján.