Elhalálozás

Elmentél, itt hagytál, szó nélkül búcsúztál, / Lelkünkben mély fájdalmat hagytál. / Ott pihensz majd, ahol már nem fáj semmi / S nyugalmadat nem zavarja senki.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy drága halottunk, a sepsiszentgyörgyi

CZOFA JÚLIA

földi maradványait 2024. szeptember 19-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai ravatalozóháztól a régi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy a rétyi

születésű

VARGA ILEANA

(szül. SZILÁGYI)

életének 101., özvegységének 27. évében eltávozott

szerettei köréből.

Temetése 2024. szeptember 18-án 15 órakor lesz a rétyi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 17-én 18

órától, valamint a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a fotosmartonosi

születésű

CSULAK MIKLÓS

életének 78. életévében

hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat 2024. szeptember 18-án 14 órától

kísérjük utolsó útjára a fotosmartonosi ravatalozóháztól a martonosi temetőbe.

Virrasztás 17-én 19 órától.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló hozzátartozói

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy

MAKSAI SÁNDOR

78 éves korában 2024.

szeptember 15-én elhunyt.

Szeretett halottunktól szeptember 17-én, kedden 15 órakor a szemerjai új református temetőben veszünk végső búcsút.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család kéri,

hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a maksai születésű

sepsiszentgyörgyi

CSOMÓS BENEDEK

életének 79. évében súlyos betegség után eltávozott

az élők sorából.

Temetése 2024. szeptember 18-án 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóháztól az új

református temetőben.

Részvétfogadás 14 órától.

Gyászoló szerettei

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. KRATOCHWIL TERÉZIA

(szül. KOVÁCS)

életének 89. évében rövid szenvedés után 2024.

szeptember 15-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait szeptember 17-én, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától római

katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Mély fájdalommal

tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága feleség, édesanya, nagy­mama, testvér,

anyós, barát,

SZÁSZ IBOLYA

(szül. SÁNDOR)

életének 68., házasságának 47. évében 2024. szeptember 16-án visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Utolsó útjára szeptember

18-án, szerdán 14 órakor kísérjük az étfalvazoltáni ravatalozóháztól az étfalvi temetőbe.

Virrasztás 17-én 18 órától, részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Részvét

Fájdalommal búcsúzunk

nyugalmazott kolléganőnktől,

id. SIMON ILONA

matematika szakos tanárnőtől, együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

A Székely Mikó Kollégium munkaközössége

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az utóbbi napokban szóban, írásban, telefonon, a temetésen való részvételükkel együttérzésüket fejezték ki, vigasztaló szavaikkal, kézfogásaikkal, öleléseikkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Jó volt látni, hogy Édesapánkat,

ZÁGONI ALADÁRT

mennyien szerették, hogy lényéből mennyi embernek jutott, mennyien emlékeztek közös megéléseikre.

Isten áldjon Benneteket!

Nyugodj békében,

Drága Ember!

Megemlékezés

Szomorú alkalom

a megemlékezés, / ha te nem vagy már, minden szó kevés. / Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, / virágot csak a sírodra vihetünk. / Földi utad öt éve lejárt, / csillagok útján utazol tovább. / Elmentél oda, ahonnan nincs visszatérés, / ahol tested meglelte végső pihenését. / Érted hulló

könnyeink soha el nem

fogynak, / adjon a Jóisten csendes nyugodalmat.

Fájó szívvel emlékezünk GYÖRGYICZE GÁBORRA.

Özvegye, fia, menye

és két unokája

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk

a kézdialmási

SZÉKELY PIROSKÁRA

halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Hosszú útra ment, a csillagok vezetik, / Vezetik útját, amíg csak álmodik. / Álmodjon mindenről, ami csodás és szép, / Álmodja azt, hogy még mindig velünk él. /

Súgják meg a csillagok

üzenetünk, / Szívünkben örökké él, sohasem feledjük. Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál. Te csillagként élsz

tovább, lelked fényesen

csillog az égben.

Örök hiányát érezve és szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a kézdiszentkereszti születésű kézdialmási

­SZÉKELY ERZSÉBETRE

(szül. KOVÁCS)

halálának első évfordulóján. Megemlékező szentmise szep­tember 20-án 17

órakor lesz a kézdialmási templomban.

Szerettei

„Amikor elmegyek, én akkor is itt leszek. / Én leszek a sugallat, ki tanácsot ad szívednek. / Ott leszek az őszi szél süvítő hangjában, / Melegítem kedves arcod a Nap sugarában. // Én leszek a felhő, amely öntöz a kertedben, / Ott leszek a folyóban, minden homokszemben. / Elbújok az erdő fáinak hajlongó ágában, / Virág leszek kis csokrodban, pillangó a nyárban. // Én

leszek a kismadár, ki dalolva tovaszáll, / Ott leszek a friss harmatban hajnalnak hajnalán. / Rejtőzöm a hűs záporban, tavaszi szellőben, / Rám találhatsz kicsiny gyermek csillogó szemében. // Nem érzed majd, de én mindig fogom kezed, / Bármi fáj lelkednek, együtt sírok veled. / Bánatban reménynek hívsz, boldogságban örömnek, / Örökké veled leszek, akkor is, ha elmegyek.” (Búza Edina) Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma egy éve elhunyt kézdivásárhelyi VERESS GYULÁRA,

mindenki Öcsijére.

Mindenhol és mindenben téged keresünk, vigyázz ránk, bárhol is vagy, drága lélek.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk

id. NAGY DÁNIELRE halálának 27. és NAGY MARGITRA halálának 10. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

Soha el nem múló szeretettel emlékezem szeretett nagytatámra, a sepsiszentgyörgyi SÁRKÁNY IMRÉRE

halálának 35. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Unokája, Csaba

Elmentél tőlünk egy csendes alkonyon, / Köszönni,

búcsúzni nem volt alkalom.

Fájó szívvel emlékezünk

ifj. NYÁGULY FERENCRE

halálának 4. évfordulóján.

Szerettei

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. / A jó Isten áldja drága jó szíved, / Angyalok simogassák dolgos két kezed. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai id. FEJÉR GYÖRGYRE

halálának 4. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes.

Bánatos özvegye, gyermekei, unokái és dédunokái

Ez a nap a megemlékezés napja, / Érted imádkozom halkan, zokogva. / Szívemben a helyedet nem pótolja senki, / Őrzöm emlékedet, nem foglak feledni. / Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, / Míg a földön élek, sosem lesz ez másképp.

Szívem örök fájdalmával

emlékezem édesanyámra,

a kökösi KOVÁCS EMMÁRA

(szül. RÁCZ) halálának 18.

évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Lánya

