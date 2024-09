A házigazda zöld-fehérek kezdték jobban a mérkőzést, előbb Kanyó, majd Máthis előtt adódott helyzet. Utóbbi a 3. percben a kapufát is eltalálta, majd a rálőtt kipattanót védte a vendégek kapusa, Crudu. Hiába a meddő mezőnyfölény és nagyobb labdabirtoklás, egy gyors ellentámadás végén Strat révén előnybe került a Mausoleul Mărăşeşti (0–1). A folytatásban a Sepsi-SIC felpörgette a játékot, ám Kanyó, Csog, Máthis, Mánya kísérletei rendre kimaradtak. A kontrára berendezkedett Mărăşeşti a 16. percben közel volt a gólszerzéshez, miután Papp távoli próbálkozását védte Crudu, majd Tudose az üres kapura lőtt, de szerencsénkre a labda mellé ment. A 17. percben Kanyó szögletből kapott egy remek labdát, és kapásból a léc alá bombázott (1–1). Amikor mindenki a szünetre készült, egy újabb ellentámadás végén Grigoraș volt eredményes (1–2).

A térfélcsere után gyorsan egyenlített a Sepsi-SIC, miután Csog szerzett labdáját Veress váltotta gólra (2–2). A 23. percben Papp a gólvonalon ragadt és Cireș fejese a kapufa segítségével a hálóban állt meg (2–3). A 25. percben Veress kapufát lőtt, a mezőnybe visszapattanó labdát pedig Máthis vágta be (3–3). A folytatásban is a miénk volt a jobb csapat a pályán, és a 26. percben Csog lecsapós találatával előnybe kerültünk (4–3). A következőben többször is eldönthettük volna a mérkőzést, de a ziccereink rendre kimaradtak. A 36. percben Papp ismét nagyot tévedett, és a szemfüles Grigoraș egyenlített (4–4). A véghajrában őrülten rohamoztunk, de képtelenek voltunk a hálóba juttatni a labdát, így maradt a döntetlen és a pont­osztozkodás.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 3. forduló: Sepsi-SIC–Mausoleul Mărăşeşti 4–4 (1–2).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna, mintegy 110 néző. Vezette: Vlad Ciobanu és Ovidiu Luca. Sepsi-SIC: Papp–Veress, Vajna, Kanyó, Csog (cserék: Mánya, Máthis, Gáll, Korodi, Fábián, Rendi, Király, Kusztos). Edző: Mánya Szabolcs. Mausoleul Mărăşeşti: Crudu–Stoica, Cireș, Tudose, Chirică (cserék: Grigoraș, Pană, Strat, Vodă, Iordache, Ciobanu). Edző: Dumitru Stoica. Sárga lap: Gáll (16.), illetve Chirică (29.). Gólszerzők: Kanyó (17.), Veress (22.), Máthis (25.), Csog (26.), illetve Strat (7.), Grigoraș (20., 36.), Cireș (23.). (tibodi)