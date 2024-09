Háromszéken indul Tîrnoveanu

Az úzvölgyi temetőbeli botrányos, provokatív megemlékezésekről, illegális keresztállításokról, de sepsiszentgyörgyi kéretlen akcióiról is ismert Tîrnoveanu arról beszélt, hogy szabad emberként, csak Istennek és a román polgároknak alárendelve akar a parlamentben ténykedni.

Elképzelései szerint a székely megyékben élő román diákoknak ösztöndíjat hozna létre, a helyi román vállalkozásokat és termelőket Bukarestben és az ország többi vidékén népszerűsítené, a román pedagógushiányt ellensúlyozandó tanárokat vonzana a székely megyékbe a karhatalmi szervekéhez hasonló anyagi ösztönzéssel (pótlékok, lakhatási támogatás), de a „szándékosan elhanyagolt” háromszéki ortodox templomok rendbetételéért is tenne. Mindezek azt szolgálnák, hogy a helyi románság létező, de meggyengült identitását erősítsék olyan vidékeken is, ahol „az erőszakos magyarosítás” miatt az egykori „román lakosság már az anyanyelvét sem beszéli, és nem is tanulhat azon”, például Vargyason, Ozsdolán. Képviselőként „az igazi” románok történetének a kötelező oktatását is visszavezetné.

A román pártokat meg akarja keresni, hogy támogassák indulását függetlenként, ugyanakkor Hargita és Kovászna megye ortodox püspöke, Andrei Moldovan áldásával száll harcba. Kijelentette, bejutásával bizonyítaná, hogy nacionalista román jelölt is lehet sikeres Kovászna megyében.