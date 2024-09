A szokásos összesítés és elemzés, amelyet a megyei kamara a cégek toplistájának elkészítésekor el szokott végezni, idén több gondot okozott, mint eddig, hiszen a Cégbíróság által szolgáltatott adatbázisból nem kevesebb, mint 167 zárómérleget leadó vállalkozás adatai hiányoztak – fogalmazott Édler András. Ezt részben az érintett cégektől sikerült megszerezni, de mivel alapvetően mikrovállalkozásokról van szó, összességében enélkül is reális képet lehet alkotni a háromszéki gazdaság tavalyi teljesítményéről.

A sarokszámokat nézve, abszolút értékben mind a forgalom, mind a nyereség tekintetében csökkent a megye teljesítménye. Ez azonban – értelmezte a számokat az elnök – egyetlen cég, a rétyi fafeldolgozó csökkenő adatainak tudható be. Konkrétan, míg a rétyi fafeldolgozó összesített forgalma tavaly 500 millió lejjel csökkent, addig a megye összesített árbevétele ennek mintegy felével, közel 270 millió lejjel volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A bruttó nyereség közel tízszázalékos csökkenése mögött, bár itt is a nagyobb cégek teljesítménycsökkenése a döntő, ennél jóval összetettebb összefüggéseket lehet azonosítani – fogalmazott Édler András –, az viszont megállapítható, hogy ez a folyamat minden cégnél – és nem csupán Háromszéken – valós problémát jelez. Az általuk azonosított egyik legfontosabb ok pedig nem más, mint a munkaerőköltség robbanásszerű növekedése. Hiszen míg a cégek tavaly 14 százalékkal több bérköltséget könyveltek el, mint egy évvel korábban, addig az alkalmazottak száma alig egy százalékkal emelkedett.

Ami a mérlegképes vállalkozások számát illeti, az 5472 cég alig 28-cal több, mint egy évvel korábban, több mint kilencven százalékuk mikrovállalkozás, a cégek közel egyharmada pedig egyetlen alkalmazottal sem rendelkezik, és csupán 71 (az összes cég alig egy százaléka) foglalkoztat ötvennél több munkavállalót. Érdekes adat, hogy a kis- és közepes vállalkozásoknál az egy alkalmazottra jutó profit megközelíti a nyolc és fél ezer eurót (8450 euró), míg a nagy és nagyon nagy vállalatok esetében az egy alkalmazottra jutó profit ennek mintegy fele (4720 euró).

A három mutató – árbevétel, nyereség, alkalmazottak száma – alapján összeállított tízes toplistán nagy változások nem történtek, ágazati felosztásban itt is, mint egyébként általában, az ipari vállalatok vezetnek (a tízből hat, illetve hét ipari egység). Az összességében valamivel kevesebb mint 11 milliárdos árbevétel (10 976 379 353 lej) 29, és a valamivel több mint egymilliárd lejes nyereség (1 036 921 746 lej) 21 százalékát a top tízbe került vállalatok valósították meg, a 26 704 alkalmazott 17,56 százaléka pedig a legtöbb munkavállalót foglalkoztató tíz cégnél dolgozik.