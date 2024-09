Mindannyian szeretjük, ha pontosan, kiszámíthatóan, kényelmesen közlekedhetünk a városban mindennapi ügyes-bajos dolgaink intézése közben. Mennyivel jobb, amikor nem kell hosszú perceket bizonytalanságban várnunk az autóbuszra egy lepukkant megállóban, hanem kulturált körülmények között percről percre, valós időben követhetjük a buszok várható érkezési idejét. Végül pedig nem egy zajos, füstös, elhasználódott járműre kell felszállnunk, hanem egy kényelmes, tiszta, környezetkímélő közszállítási szolgáltatást vehetünk igénybe. – Néhány évvel ezelőtt egy ilyen korszerű közlekedést álmodtunk meg Sepsiszentgyörgyre is, a városi mobilitási tervnek köszönhetően ez az álom most kezd valósággá válni, a hosszú, összetett folyamatnak több része már megvalósult, a beruházás lassan a végéhez közeledik.

Előre tervezéssel kihasználtuk a külső forrásokat

Bár hosszabb ideje terveztük a közszállítás felújítását, sokáig nem volt lehetőség komolyabb fejlesztésekre, mivel ezek a beruházások általában hatalmas anyagi megterhelést jelentenek, önerőből nem lehetett volna olyan eredményeket elérni, amelyek legalább középtávon érdemben javították volna a szolgáltatás minőségét. Ezekre a beruházásokra várnunk kellett, amíg uniós források álltak rendelkezésre, amelyekre majd sikeresen pályáztunk.

Az integrált városi mobilitási tervbe belefoglaltuk a közszállítás korszerűsítését, tizenkét új elektromos autóbusz megvásárlását, új buszmegállók kialakítását, a buszjáratok bővítését, elektronikus jegyváltási és okos forgalomirányítási rendszerek üzembe helyezését is.

Lépésről lépésre korszerűsítjük a közszállítást

Az uniós forrásoknak köszönhetően a projekt jelentős részét sikerült eddig megvalósítani. Befejeződött a járatok által használt utcák felújítása, ahol lehetett, biciklisávokat alakítottunk ki, ezek bővítését folytatjuk a következő időszakban is. Eddig tizenkét autóbuszt vásároltunk meg és helyeztünk forgalomba a városban, további tizenkettőnek a közbeszerzése folyamatban van, amelyek a környező településeket szolgálják majd ki. Az elektromos buszok elindításával a legrégebbieket kivonjuk a forgalomból.

Kerékpárutakat alakítottunk ki, működik a SepsiBike kerékpárkölcsönző rendszer, most épülnek az új buszmegállók, két új utasterminál, az intelligens forgalomirányítási rendszer, valamint jelenleg folyamatban van a közszállítási vállalat új telephelyének építése Szépmezőn.

Digitális, okos buszmegállók az útvonalak mentén

Nemrég elkezdtük az új buszmegállók elhelyezését a városban, ezek felszerelése, bekötése jelenleg zajlik. Összesen hatvan buszmegálló felszerelése van folyamatban, amelyből harminckettő tetővel ellátott, nagyobb felszereltségű buszmegálló, amelyek védelmet nyújtanak esőben, szélben vagy tűző napsütésben, a többi huszonnyolc egy oszloppal és egy kijelzővel felszerelt megálló. Az utasok a digitális kijelzőtáblákon élőben tudják követni majd az autóbuszok érkezési idejét, valamint egy telefonos alkalmazást is létrehozunk erre a célra, mindennek köszönhetően sokkal kiszámíthatóbbak lesznek a járatok.

Ugyanakkor tizenöt jegy­automatát is elhelyezünk a város különböző részein, egy okosalkalmazás segítségével már most is lehet jegyet váltani.

Bővülő útvonalak, elsőbbség a tömegközlekedésnek

Időközben az útvonalak bővítésén is dolgozunk, még több megállóhelyet alakítunk ki, azoknál a városrészeknél is, ahol eddig nem járt busz, mint például a Nicolae Iorga utcában, a Gyár utcában, a Cigaretta utcában, a József Attila utcában stb. Ezek a tervek szerint a jövő év elején fognak működni, amikor a buszok új telephelye is elkészül Szépmezőn. Itt eddig három töltőállomást szereltünk fel az elektromos buszok számára, további kilencet a következő időszakban telepítünk.

A forgalomirányítási rendszer részeként új átszállóállomás épül a Păiuș David hadnagy úton. Ez a város déli részéről érkező buszok megállóhelye lesz, ahol a városi buszok is parkolhatnak, így kiszolgálhatják a szomszédos települések utasait. Szintén egy új utasterminál épül a Gólya utcában négy töltőállomással az elektromos buszok számára, valamint információs táblákkal és korszerű várakozóhelyekkel az utasok számára.

Az új forgalomirányítási rendszer a jelzőlámpák segítségével elsőbbséget biztosít a tömegközlekedés számára, hogy a buszok járatai könnyebben tarthassák menetrendjüket, és megelőzhető lesz, hogy a buszon utazók a forgalmi dugóban rekedjenek.

Ennek érdekében tizenegy útkereszteződésnél telepítünk új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön: Grigore Bălan tábornok út – Csíki utca – Templom utca kereszteződése, 1918. december 1. út – Nicolae Bălcescu utca, 1918. december 1. út – Sport utca, Gólya utca – Tavasz utca, Vasile Goldiș utca – Andrei Șaguna utca, Gyár utca – Kós Károly út, Akácos utca – Stadion utca, Vasile Goldiș utca – Kórház utca, Építők út – Păiuș David hadnagy út, az 1918. december 1. út – Moto-Velo zóna, Kós Károly út – Kórház utca. A Kórház utca – Stadion utca és a Vasile Goldiș utca – Andrei Șaguna utca kereszteződésénél a munkálatok már elkezdődtek.

A felsorolt helyszíneket három kritérium alapján választottuk ki: elsősorban a sepsiszentgyörgyiektől érkezett visszajelzéseket vettük figyelembe a gyalogosok és a járművezetők részéről, ugyanakkor a rendőrség ajánlása alapján, a közlekedésbiztonság szempontjából, végül a buszjáratok menetrendjének optimalizálása és a várakozási idő csökkentése érdekében.

Az új jelzőlámpáknak és az intelligens forgalomirányítási rendszernek köszönhetően gördülékenyebb lesz az autó- és tömegközlekedés, a gyalogosok is nagyobb biztonságban kelnek át az átjárókon.

A teljes buszállomás-rendszert a szépmezői telephelyről fogják irányítani, a forgalomirányítási rendszert pedig a Helyi Rendőrség épületéből működtetik majd.

Örömmel látjuk, hogy az új, elektromos autóbuszok megjelenésével, a köz­bringarendszer elindításával folyamatosan nő azoknak a sepsiszentgyörgyieknek a száma, akik személyautójukat hátrahagyva inkább választják a környezetkímélő közlekedést a városban, ezzel is hozzájárulva az életminőség javulásához, valamint egy korszerű, vonzó és tiszta város kialakításához. Bár még sok a teendő, de azért dolgozunk, hogy Sepsiszentgyörgy egyre jobb hely legyen!

(Az Önkormányuzato szemle Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata.)