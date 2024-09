Újabb támadás a székely zászló ellen

Ezúttal Maros megye prefektusi hivatala intézett támadást a székely zászló ellen, ugyanis „a román állam civilnek álcázott represszív szerve”, a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Polgári Fóruma feljelentést nyújtott be hozzá, amelyben azt kéri, hogy távolíttassák el Makfalva község egyik parkjából a székely zászlót, amelyet évekkel korábban a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) ajándékozott a községnek – tudósít az SZNT tegnapi közleménye.

A Maros megyei kormánymegbízott, Ciprian Dobre, Vass Imre polgármesterhez címzett átirata arról tanúskodik, hogy a gyűlölet nem jó tanácsadó. A levél egyrészt az „úgynevezett székelyföld” szóösszetétellel ismételi a Székelyföld létezését megkérdőjelező román hatalmi szófordulatot, másrészt idézi azt a törvényt, amely szabályozza idegen államok zászlainak használatát Romániában. „Ismételten tudomására kell hoznunk Románia kormányának, hogy Székelyföld létezik Románia kellős közepén, de nem idegen állam, hanem több mint száz éve része Romániának” – áll a közleményben.

A kormány képviselője is érzi, hogy jogi érvelése nem támadhatatlan, ezért hozzáteszi: amit nem szabályoz a törvény, az tilos. Pedig számos olyan egyéni és társadalmi cselekvés van, amelyet nem szabályoz törvény, ám igen furcsa lenne azt hangsúlyozni, hogy ezek tiltottak. „Bármennyire is eredeti a Ciprian Dobre prefektus által hangoztatott jogelv, meggyőződésünk, hogy ez kivitelezhetetlen, ennek a jogsértő elvnek hivatalos állami okiratba foglalása pedig sérti a jogállamiság elvét” – írja Izsák Balázs, az SZNT elnöke a közleményben, helyesnek tartva Makfalva polgármesterének válaszlevelét, miszerint semmilyen törvénytelenséget nem követtek el. A polgármester Kincses Előd ügyvéd jogi véleményezését is mellékeli a leveléhez, mely alátámasztja álláspontját.

„Mi készek vagyunk minden erkölcsi és politikai segítséget megadni a továbbiakban Makfalva polgármesteri hivatalának. Ebben a pillanatban készen áll 20 darab, a Makfalván kihelyezetthez hasonló székely zászló, amelyet Székelyföld különböző településein fogunk elhelyezni. Készen állunk, hogy politikai és jogi ellenlépéseket tegyünk a székely zászlót ért, minden román állami támadás ellen” – zárul az Izsák Balázs által jegyzett közlemény.