Miniszterelnökünk, Marcel Ciolacu elment Brüsszelbe saját ötletével, egy férfi jelöltet javasolva biztosnak (vajon nem Iohannist javasolta?), aztán hazajött azzal, hogy végül is női biztosunk lesz, mégpedig Roxana Mînzatu, aki az emberekért, a közösségfejlesztésért, az egységes ipari stratégiáért, oktatásért, kultúráért és egyéb ilyesmikért felel. Az a vigasztaló sok román politikusunk számára, hogy a magyar Várhelyi Olivér olyan biztosi posztot kapott, amelyik állítólag senkinek sem kellett: az egészségügyért és állatjólétért felel.

No, de térjünk vissza a mi juhainkhoz. Elnökünk – ha ló (és jobb) nincs, a szamár is jó – úgy gondolja, hogy egy szenátori mandátum is jó lenne neki, esetleg a szenátuselnöki funkció. De mivel a törvények szerint elnökként nem indulhat a parlamenti választásokon, egy külön törvényt kellene hozni arra, hogy indulhasson úgy, ahogy Ion Iliescunak is sikerült.

Az elnökválasztás – úgy látszik – nálunk inkább szépségverseny lesz, és kár, hogy nemcsak nők vehetnek rajta részt. A szépségverseny úgy kezdődött, hogy Ciolacu azt mondta – a francia színész Belmondót idézve –: „Én nem legszebbekkel versenyzek, mert én lennék a legcsúnyább a szépek között. Én a csúnyákkal versenyzek, és én vagyok a legszebb a csúnyák között”. Erre fel aztán az egyik liberális ellendrukkere azt mondta, hogy az ő jelöltjük „Nicolae Ciucă úr (lesz) Románia eddigi legszebb emberi elnöke”. Győzelmében annyira biztos a másik szépfiú, a díszzsebkendőit mindig mutogató Rareș Bogdan, hogy az elnökválasztás második fordulója, december 8-a éjfél után egy tucat zsebkendőt fog küldeni, hogy politikai ellenfeleik (a PSD-ések) le tudják törölni vereségük után hullajtott könnyeiket.

Aztán már olyasmiket is rebesgetnek, hogy ha a PNL-s Ciucă-t választjuk elnöknek, akkor a liberálisok (PNL) főnöke és a miniszterelnök Iohannis lesz, aki választhat a közül, hogy egy „senki” legyen vagy Románia tulajdonképpeni vezetője, és azzal oda tud dörgölni Brüsszelnek is, ahonnan nem kapott semmiféle beosztást.

Közben bejelentkezett elnökjelöltnek Ludovic Orban is. Ő a leszerepeltek közül a legújabb leszereplőjelölt.

A szépségverseny mellett körvonalazódik egy másik lehetőség is: az, hogy ne a legszebbet válaszuk ki a szépek vagy csúnyák közül, hanem a legokosabbat a buták közül. (Különben bárki eldöntheti, mi a jobb: az, hogy hülye legyél az okosok között, vagy okos a buták között.) Ebben a versenyben legnagyobb esélye talán Mircea Geoanănak van, aki az elnöki kosztüm miatt levetette NATO-egyenruháját. Róla már rég mondta volt Ion Iliescu, hogy butácska („prostănac” – más szóval ostoba, korlátolt). Most butaságát bizonyítandó több „okosságot” is mondott. Többek közt azt, hogy egészséget kíván Mihály királynak – aki már hét éve meghalt.

Băsescuról (biztosan bosszúból, mert elnyerte előle az elnökséget) azt mondta, hogy „biológiailag rozzant állapotban van”. Băsescu erre azt válaszolta, ő sosem kerül olyan degradált állapotba, hogy Mihály királynak egészséget kívánjon, miként Geoană tette.

Ezek után várhatjuk, hogy még esetleg mások is jelentkeznek elnökjelöltnek, akik vele butaságban versenyezhetnek. Geoană azt is mondta, hogy ő „dekrétes” gyerek. Olyanokat neveznek annak, akik Ceausescu 1966-ban hozott abortuszellenes törvénye után (miatt) születtek. Geoană meg 1958-ban látta meg a napvilágot.

Különben Mircea Geoană azt is megkérdezte a másik elnökjelölt Marcel Ciolacutól, hogy milyen csontvázak találhatók a szekrényében, annak rejtegetnivalóira célozva. Ciolacu meg azzal vágott vissza, hogy Geoanănak vannak rejtegetni való csontvázai. Most már az is lehet, hogy őslénykutató verseny is lesz elnökválasztáskor.

Ezek után vajon milyen elnökünk lesz? Szép, csúnya, okos buta vagy régész?

Iohannis most már megelégedne a szenátori székkel, főleg, ha az házelnöki. Fotó: presidency.ro