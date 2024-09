Megsérült egy gázcsap, szünetel a szolgáltatás

A Vasile Goldiș és az Andrei Șaguna utcák találkozásánál történt meghibásodás nyomán a helyszínre kivonult a gázszolgáltató több munkatársa, valamint a helyi rendőrség is, kollégáik a forgalom irányításában segítettek. A megyei sürgősségi felügyelőség szóvivője szerint a történtek nyomán bejelentés érkezett hozzájuk is, egy gázcsap megsérülése miatt kérték egy készenléti egységük kivonulását – közölte érdeklődésünkre Alexandru-Marian Rechițean.

A történtek nyomán biztonsági intézkedésként a gázszolgáltatást is beszüntették, ezt több lakó is jelezte, tapasztalta a Szemerja negyedben. Az eset kapcsán a gázszolgáltató diszpécserszolgálatánál is érdeklődtünk, mint mondták, egy véletlen meghibásodás miatt kellett elzárni a gázcsapokat, azt kérték, körültekintően használjuk a földgázzal működő háztartási berendezéseket.

A Vasile Goldiș és az Andrei Șaguna utcák találkozásánál jelenleg az új forgalomirányítási rendszer munkálatai zajlanak, ott és további tíz sepsiszentgyörgyi útkereszteződésnél új jelzőlámpákat telepítenek.