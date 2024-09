Brassó megyében a háromszéki csapat szerzett vezetést, amire a házigazdák a 3. percben válaszoltak. Ezután a Carmen Cartaș irányította alakulat magához ragadta a kezdeményezést, a 9. percben már két góllal vezetett (3–5), ezt követően azonban kiegyenlítetté vált a küzdelem, majd a házigazdák kapcsoltak magasabb fokozatba, ennek köszönhetően sorozatban öt találatot jegyeztek (11–8). A Sepsi-SIC közel negyedórán keresztül nem volt eredményes, a gólcsendet végül Andreea Gheorghe törte meg, a szünet előtt még Daria Lupișcă is faragott a hátrányból, ám így is a barcasági együttes vonulhatott előnnyel a szünetre (12–10). A vendégek remekül kezdték a második játékrészt, ugyanis zsinórban ötször vették be a vidombáki kaput (12–15), sőt, a folytatásban a zöld-fehér mezesek nem engedték ki a kezükből az irányítást. A hátralévő időben a rivális csak futott az eredmény után, azonban a sepsiszentgyörgyi gárda győzelme nem forgott veszélyben (22–27), így három ponttal távozhatott Vidombákról, ráadásul újabb sikerével őrzi második helyét a táblázatban.

A-divízió, A-csoport, 2. forduló: Vidombáki Teutonok–Sepsi-SIC 22–27 (12–10).

Vidombák, városi sportterem. Vezette: Florin Ramba és Klaus Iulian Ungar. Vidombák: Mărginean – Jiga 6 (1), Ciobotariu 1, Lăcătuș 6 (2), Pivoda 1, Ghirda, Crețu 5. Cserék: Dziadyk, Hlipca (kapusok), Drăgușin-Ardelean, Golanu, Oprică, Bârliga, Virág 1, Bitay 1, Dragomirescu 1. Vezetőedző: Cristina Romilă. Sepsi-SIC: Andrei – Márton, Damian 4, Rău 3, Abaza 2, Bîță 1 (1), Gheorghe 11 (2). Cserék: Dediu, Demeter (kapus), Lupișcă 1, Pintilescu, Stan 3, Ghinea, Banu, Solymosi, Constantinescu 2. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 12, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/5, illetve 3/4.

További eredmények, A-csoport: CS Județean Prahova–Kolozsvári CSU 32–17, CS Star Mioveni–Resicabányai CSU 29–29, Fogarasi VSK–Nagyváradi CSU 30–27, Temesvári CSU–Hargita KK 31–27. (miska)