Százéves asszonyt köszöntöttek Lemhényben

A Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesülete (ZIKE) szombaton ismét – idén harmadik alkalommal – újrahasznosítható hulladékot gyűjtött Baróton. A református templom előtt felállított sátort most nem keresték fel olyan sokan, mint szokták, de így is gyűlt 1245 kilogramm elektronikai, 80 kiló üveg- és húsz kiló kartonhulladék, valamint több liter használt autó- és étolaj is.