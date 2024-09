Előző írásunk

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e heti elő­adásai: ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül); szeptember 27-én, pénteken 21 órától a főtéren Fire Flow – tűzzsonglőrshow, rendező-koreográfus: Andrei Oțetaru.

JEGYEK-BÉRLETEK. Jegyeket és mecénásbérleteket lehet vásárolni a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház új évadának előadásaira. A bemutatóra szóló jegyek 10, a nagycsaládos jegyek 2, a mecénásbérletek 100 lejjel drágultak, a többi jegy ára nem változott az elmúlt évadhoz képest.