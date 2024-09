A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által nemrégiben összeállított, a háromszéki gazdaság tavalyi eredményeit összegző sajtótájékoztatóról múlt héten már röviden beszámoltunk. Most – szintén a teljesség igénye nélkül – a számok tükrében elsősorban a megye gazdasági folyamataiba igyekszünk betekintést nyújtani.

A megyei cégek mérlegadatai alapján a Román Kereskedelmi és Iparkamara közvetítésével a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal (ismertebb nevén a cégbíróság) biztosította a számsort, ami azonban nem volt teljes, hiszen ebben az évben a cégbíróság 176 cég mérlegadatait nem tudta biztosítani, a hiányzó adatsor egy részét az érintettektől sikerült beszerezni. A sarokszámok, de az elemzés szempontjából is a még hiányzó mérlegadatok azonban nem befolyásolják lényegesen az eredményeket, hiszen alapvetően kis forgalmú cégekről van szó – jegyzik meg a szakemberek.

A mérlegadatok és az országos szinten egységes módszertan alapján ugyanakkor elkészült a Kovászna megyei cégek 2023-as rangsora, és a megye legjobb vállalkozásait a Top Cégek Gáláján a Kolcza vendéglőben október 24-én ünnepélyes keretek között díjazzák.

Cégek és alkalmazottak

Tavaly Háromszéken összesen 5472 cég nyújtott be zárómérleget, ez huszonnyolccal több, mint egy évvel korábban. Vagyis az előző évekhez képest a növekedés drasztikusan lassult, hiszen egy évvel korábban, 2022-ben például nem kevesebb, mint 370 új vállalkozás jelent meg a statisztikában az előző évhez képest.

A versenyszférában alkalmazott munkavállalók száma tekintetében a növekedés szintén csaknem fele az egy évvel korábbinak, hiszen míg 2022-ben közel négyszáz munkavállalóval többet jelentettek a cégek, mint 2021-ben, addig tavaly ennek felével, 214-gyel 26 704-re nőt ez az adat. A kamara szakemberei szerint azonban a textilipari elbocsátások miatt valójában az évek óta megszokott, növekvő trend folytatódott.

Miért nő, amikor csökken?

Ami a forgalom, illetve a bruttó nyereség változását illeti a számok alacsonyabbak, mint egy évvel korábban, vagyis akár recesszióról is beszélhetnénk. Előbbi esetében 2,4, utóbbi esetében pedig 9,5 százalékos csökkenésről van szó, vagyis abszolút értékben közel 270 millió lejjel kevesebb árbevétellel, illetve közel 109 millió lejjel kevesebb profittal lehet számolni. Így a megye cégeinek forgalma nem érte el a 11 milliárd lejt (10 976 379 353 lej), míg a nyereség alig több mint egymilliárd lej (1 036 921 746 lej) volt. Az elemzők azonban megjegyzik, hogy a forgalom tekintetében egyetlen vállalat, a rétyi fafeldolgozó, a megye harmadik legnagyobb cége egymaga 500 millió lejjel kevesebbet valósított meg, mint 2022-ben, vagyis összességében a többi cég kevéssel ugyan, de jobb teljesítményt nyújtott.

A bruttó nyereség esetében azonban a negatív hatás nem tulajdonítható egyetlen vagy néhány nagy cégnek, így ezen a területen a csökkenés valósnak mondható. Igaz ugyan, hogy az előbb említett HS Timber, amely 2022-ben közel 70 millió lej bruttó nyereséget ért el (így a megye összes bruttó nyereségének 6%-át adta), 2023-ban veszteségbe került, ám egy másik nagy cég, a Baróton bejegyzett Fabrica de Lapte Brașov Részvénytársaság 50 millió lejes nyereségnövekedést valósított meg. Továbbá a Bálványos Resort Rt. holding helyett, amely tavaly 53 millió lej bruttó nyereséget ért el (az elemzők szerint ez főként annak köszönhető, hogy a holding létrehozásakor a különböző entitásokban lévő részvényeket értékelik, így jelentős könyv szerinti nyereség keletkezik), a szintén a bálványosi cégcsoporthoz tartozó Novagenius Rt. cég került a bruttó nyereség alapján a top 10 cég közé, amely szintén holdingként működik és 45 millió lej nyereséget ért el (ami szintén egy könyv szerinti, számviteli nyereség, amely nem fog megismétlődni a következő években).

Vagyis a bruttó nyereség csökkenése 2023-ban a megye összes cégénél egy valós problémát jelez, amellyel tavaly a legtöbb hazai cég szembesülni kényszerült.

Az okok pedig, jelentős mértékben a munkaerőköltségek robbanásszerű növekedésével kapcsolatosak (14%-os növekedés 2022-höz képest, miközben a munkavállalók száma kevesebb mint 1 százalékkal nőtt), amelyet a valós üzleti növekedés hiányában a cégek a nyereség rovására finanszíroztak.

Vezető ipar

Ami az árbevétel szerinti ágazati eloszlást illeti, az ipar továbbra is a megye forgalmának több mint egyharmadát adja (38,42 százalék) annak ellenére, hogy mintegy négy százalékponttal csökkent a részesedése, amit a többi ágazat enyhe növekedése „kompenzál”. Az iparban összesen 644 vállalat valósítja meg a valamivel több mint 4,2 milliárdos forgalmat, vagyis 15-tel kevesebb, mint 2022-ben. Ez egyébként mintegy félmilliárddal kevesebb, mint 2022-ben. A bruttó nyereség szempontjából is enyhe átrendeződés tapasztalható. Az ipar dominanciáját az is jelzi, hogy mind a forgalom, mind a profit tekintetében az első tíz helyezett vállalat közül hat az ipari termelésben érdekelt, míg az alkalmazottak száma szerint hét ipari vállalat szerepel a top tízben.

Méretek és mutatók

A cégek méretét tekintve továbbra is a mikrovállalkozások megyéje vagyunk. A cégek számát tekintve a mérleget benyújtó vállalkozások 90 százaléka, 4950 társaság mikrovállalkozás, vagyis legfeljebb 9 alkalmazottat foglalkoztat és az árbevételük vagy az eszközeik értéke kevesebb mint 2 millió euró. A mikrovállalkozások megyéje „megnevezést” erősíti az a tény is, hogy a cégek 32 százalékának egyetlen alkalmazottja sincs, az 50-nél több alkalmazottal rendelkező cégek száma pedig mindösszesen 71, ami kevesebb mint 1 százaléka az össznek. A „középmezőnyben” a számok így alakultak: a legfeljebb egy alkalmazottal rendelkező cégek száma 3351 (61%), a legfeljebb öt alkalmazottal rendelkező cégek száma pedig 4708 (86%).

Ki termel többet?

Az elemzés egy érdekes adattal is szolgál: a kis- és középvállalkozási szektorban az egy alkalmazottra jutó profit 8450 euróra tehető, míg a nagy- és nagyon nagy vállalatok esetében ez körülbelül 4720 euró, vagyis mintegy fele. Ami nagy valószínűséggel nem azért van így, mert a nagyvállalatok kevésbé lennének hatékonyak, hanem azért, mert ők rendelkeznek a nyereség optimizálását lehetővé tevő eszközökkel és tudással, vagyis a nyereségük egy része nem a megyében csapódik le – áll az elemzésben.

Ami a top tíz vállalatot illeti mind nyereség, mind profit szempontjából a Baróton bejegyzett brassói tejgyár viszi a pálmát, az árbevétel csaknem 8, a nyereség csaknem 7 százalékával.

A forgalom tekintetében a top tíz további sorrendje: HS Timber, Bertis, Dunapack, Covalact, Nexxon, Walor, Zarah Moden, Hope Sped, Combridge, és ezek a cégek a megye árbevételének közel harminc százlékát adják. A profit tekintetében az első tíz vállalat közel 21,5 százalékát adta az egymilliárd lejes össznyereségnek, itt a baróti tejgyár utáni sorrend: Novagenius, Combridge, Madexport, Viastein, Ager, Sepsiszentgyörgyi Közművek, Walor, Bertikris, Imperial Hotel.

A legtöb alkalmazottat foglalkoztató vállalat a kézdivásárhelyi Zarah Moden (1165), az első tíz a versenyszférában dolgozók valamivel több mint 17,5 százalékát foglalkoztatja.