Készülnek a Duna tetőzésére

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője videóértekezletet tartott tegnap a Duna által átszelt megyék – Krassó-Szörény, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Konstanca, Ialomiţa, Brăila, Galac és Tulcea – prefektusaival és a megyei vészhelyzeti bizottságok vezetőivel. Arafat hangsúlyozta, a hatóságok ezúttal tudják, hogy közeleg az árhullám, tehát időben meg lehet hozni a szükséges intézkedéseket. Rámutatott, bár a szakemberek szerint a helyzet „kezelhető”, és a környezetvédelmi minisztérium, illetve a vízügyi hatóság adatai is arra utalnak, hogy nem kell különösebb problémákra számítani, „maximális vészhelyzeti készültségre” van szükség. Álláspontja szerinte meg kell tenni az előkészületeket az esetleges kitelepítésekre, idejében el kell magyarázni az embereknek, mi a teendő ilyen esetekben. Hozzátette, a RO-Alert-üzeneteket is idejében ki kell küldeni a lakosságnak, és ezeknek pontos, érthető utasításokat kell tartalmazniuk. Felhívta a figyelmet az ágyhoz kötött betegek helyzetére is, hangsúlyozva, hogy veszély esetén idejében ki kell menekíteni őket otthonaikból.

A vízügyi főigazgatóság (ANAR) ismertette: tegnap 6400 köbméter/másodperc volt a Duna vízhozama az országhatárnál, Baziaşnál, majd a következő napokban fokozatosan nő, és szeptember 30-án eléri a 8000 köbmétert másodpercenként. Ez jóval meghaladja a szeptemberre jellemző sokéves átlagot, ami 3800 köbméter másodpercenként. Az ANR szerint a Duna vízhozama szeptember 29–30-a körül fog tetőzni, ekkor érheti el a 8000 köbmétert másodpercenkén, és úgy becsülik, a román területen áthaladó árhullám biztonságosan átvezethető lesz.