Az RMDSZ elnöke az ozsdolai közbirtokosság ügyében hozott bírósági ítélet kapcsán nyilatkozott a portálnak. Mint ismert, az ügyben a Kézdivásárhelyi Bíróság múlt heti alapfokú ítéletében a több mint 2500 hektár erdő állami tulajdonba való visszahelyezéséről döntött. A felperes azt állította: az ozsdolai közbirtokossági erdők és legelők nem az 1948-as kommunista államosítás során kerültek a román állam tulajdonába, hanem már korábban kisajátították őket. A védelem ezzel szemben azt hangoztatta, hogy a két világháború közötti kisajátítást nem fejezték be. A kisajátítás időpontja azért fontos, mert a kommunista diktatúra bukása után elfogadott romániai restitúciós törvények csak a kommunisták által végzett kisajátításokra nyújtottak jogorvoslatot.

„Én azt gondolom, az igazság a mi oldalunkon van”– mondta Kelemen Hunor. „Ezt akkor tudjuk rendezni, ha a törvényt még egyértelműbbé tesszük, hogy ezekben az esetekben nem lehet figyelembe venni azt, mi volt a kommunista államosítás előtt, mert akkor ennek a történetnek nem lesz soha vége” – húzta alá. Emlékeztetett: a jogszabály a kommunista hatóságok által végrehajtott 1948–49-es államosítást adja meg referenciapontként, míg Romániában 1921-ben volt egy földreform, amikor közbirtokossági földeket is elvettek és valamiféle kárpótlást is adtak, ami a telekkönyvben is szerepel.

Az RMDSZ elnöke szerint erre utal az ozsdolai perben hozott bírósági ítélet is, amikor leszögezi: egyszer már kártérítést kapott a közbirtokosság. „Igen ám, de ez úgy hülyeség, ahogy van. Mert a törvény nem az 1921-es földreformra megy vissza” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a jogszabály az 1948-as államosításkor elvett javakra vonatkozik. Kifejtette: a bíróság által alkalmazott logika mentén bármelyik korábbi állapothoz, az 1914-eshez vagy 1848-ashoz is vissza lehetne menni, és akkor soha nem lenne megállás.

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ-nek partnereket kell szereznie a bukaresti parlamentben a törvénymódosításhoz. Erre a parlamenti választások után lesz lehetőség, ezért is akar a szövetség kormányra kerülni – mondta. Felidézte: a közbirtokossági visszaszolgáltatásokról szóló törvénnyel a törvényhozóknak az volt a szándéka, hogy a kommunisták által elkobzott vagyont visszaszolgáltassa az egykori tulajdonosoknak. „Ezt az elvet kell érvényesíteni, és ha van kiskapu, amelyet felfedeztek rá huszonvalahány évre egyesek, akkor azt a kiskaput most be kell zárni” – húzta alá az RMDSZ elnöke.