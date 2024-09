Előző írásunk

Napjainkban a globalizáció, az egész földgolyót behálózó szállítás és a klímaváltozás következtében nálunk nem honos, idegen fajok megjelenésére is számíthatunk. Egyre több tájidegen dísznövény kerül Sepsiszentgyörgyre is, és nyilvánvaló, hogy ezeket gombák is kísérhetik. A mikorrhizás fajok gyökéren, a szaprotrófok pedig a kísérő földdel érkezhetnek. Ilyen jövevénygombánk a duglász-fenyőtinóru, mely valószínűleg az Észak-Amerikában őshonos duglászfenyő gyökerén került be városunkba.