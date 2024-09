Gyermekeink

Előző írásunk

A jó és boldog élet titka nem egy „recepten” múlik, hiszen egyénenként az is változó, hogy mit tartunk jónak és a boldogság forrásának. Vallások, tanok, „izmusok” adnak egy-egy irányt, jelölik az erényeket, az utat – ezekből választhatunk magunkhoz valót, ami saját értékrendszerünkké válik. De az még önmagában nem elég, hogy tudunk/beszélünk róla, hogy elméletben mit tartunk jónak és helyesnek. A gyakorlati életben is követnünk kell, tetteinken keresztül hétköznapjainkban is valósnak kell lennie – ezt nevezzük önazonosságnak.