A votstrainatate.ro portálon április elsejétől regisztrálhatnak a külföldön élő román állampolgárok, külön a parlamenti és külön az államfő-választásra, és mindkét esetben választani lehet a levélben vagy valamelyik külföldi szavazókörzetben (nagykövetségeknél, konzulátusoknál stb.) való voksolás között. A regisztráláshoz egy-egy online kérdőívet kell kitölteni, amelyben a név, személyi szám (CNP), lakcím, e-mail cím mellett azt kell közölni, hogy hol, melyik állam melyik helységében kívánnak élőben szavazni (ez azért érdekes, mert külföldi szavazókörzetet a nagykövetségeken, konzulátusokon kívül ott hoznak létre, ahol legalább százan igénylik), illetve (a levélszavazást igénylők esetében) azt, hogy Romániába vagy az ország egyik diplomáciai képviseletére küldik el a levélszavazatukat. Mellékelni kell az érvényes román személyazonossági igazolvány szkennelt másolatát, valamint a külföldi hatóságok által kiállított, a tartózkodási jogot igazoló dokumentumot is.

Mivel az elnökválasztás egy héttel hamarabb kezdődik (november 24-én lesz az első, december 8-án pedig a második forduló), a levélszavazást választóknak október 10-ig, a december elsejére kitűzött parlamenti választásokra pedig október 17-ig kell regisztrálniuk. A regisztrálás nem ér véget a kérdőív kitöltésével és a mellékletek csatolásával: ezek elküldése után az igénylő egy 24 órán keresztül érvényes linket tartalmazó e-mailt kap, amelyre kattintva meg kell erősíteni a kérelmet ahhoz, hogy a regisztrálás érvényes legyen.

Az eljárás nem bonyolult, mégis elég kevesen éltek vele: habár már a hivatalos becslések szerint is meghaladja az ötmilliót a külföldön élő román állampolgárok száma, április elsejétől szeptember közepéig hat-hat ezernél alig többen regisztráltak az év végi parlamenti és elnökválasztáson való részvételre, és majdnem fele-fele arányban igényelték az élő (szavazókörzetben történő), illetve a levélben való szavazást.

Azok a külföldön élő román állampolgárok, akik élőben akarnak voksolni, nem kötelesek regisztrálni, érvényes román személyazonosságival bármelyik külföldi szavazókörzetben élhetnek választási jogukkal, ugyanúgy, mint a választások időpontjában alkalmilag külföldön tartózkodó honfitársaik (turisták, szakmai vagy egyéb okokból úton levők).

Kettős állampolgárok is szavazhatnak

A romániai parlamenti és elnökválasztáson kettős állampolgárok is voksolhatnak – tudtuk meg a Háromszéki Területi RMDSZ ügyvezető elnökétől. Bodor László elmondta: az EP-választáson valóban nem szavazhattak romániai és magyarországi jelöltekre is a román és magyar állampolgársággal is rendelkező személyek, a parlamenti és elnökválasztáson azonban nincs ilyen kitétel, a külföldön élő romániai magyarok az idén szavazhatnak a romániai pártokra és elnökjelöltekre is, és a 2026-ban esedékes magyarországi parlamenti választásokon is részt vehetnek (az ottani szabályozás szerint), ez állampolgári joguk, a kettő nem zárja ki egymást.