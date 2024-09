Állami intézmények, civil szervezetek és magánvállalatok is részt vállaltak a Románia keleti részét (kiemelten Vaslui és Galac megyét) sújtó szélsőséges meteorológiai jelenségek áldozatai­nak megsegítésében – jelentette be sajtóértekezletén Ráduly István prefektus. A kormányhivatal vezetőjének beszámolója szerint a katasztrófavédelmi felügyelőség két egysége is részt vett a segítségnyújtásban, illetve a háromszéki nagyobb vállalkozások is adományoztak olyan eszközöket, melyekre a katasztrófa sújtotta térségekben szükség lehet. A kormányhivatal átiratban kereste meg ezeket a vállalkozásokat, Ráduly István szerint pozitívan viszonyultak a felkéréshez.