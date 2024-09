A két ifjú fényképész elöljáróban elmondta, hogy az albummal elsődleges céljuk az volt, hogy egy kicsit más szemszögből is bemutassák szülőföldjüket, Erdővidéket, mert azt tapasztalták egyrészt, hogy abban sokan csak a negatívumokat veszik észre, például azt, hogy Baróton fel van ásva az út, vagy hogy gondok vannak a csatorna-, illetve ivóvízhálózattal. Ezt látják, hallják a világhálón böngészők, a sok panaszt, de amikor ide jönnek, elcsodálkoznak: „Hát ez ilyen szép hely? Nem gondoltuk volna!” – nyugtázzák legtöbbször. „Ezért készült ez a könyv, hogy megmutassuk Erdővidék szebbik oldalát, mert vidékünkön a helyzet nem olyan rossz, mint azt sokan gondolnák” – hangzott el.

Demeter László a Tortoma Könyvkiadó vezetőjeként elmondta, hogy a fotók mellé minden erdővidéki településről írt egy-egy rövid történelmi tájékoztatót is, ugyanakkor helybeliek is megszólalnak a könyvben egy-egy település kapcsán, ennek okán nemcsak szép fotókat, de „míves gondolatokat” is találni a könyvben.

A közösségi oldalakon újabban a Székelyföld 1000 arca elnevezésű csoporttal jelen levő, egykor esküvői fotósokként kezdő két fiatal mintegy öt-hat éve kezdte a légi felvételeket, drónfotókat is gyűjteni, azokból készült a válogatás. Az est során többször is hangsúlyozták, büszkék arra, hogy erdővidékiek, hogy ezt a tájegységet a legjobb tudásuk szerint népszerűsíthetik, az itt szunnyadó kincseket pedig felszínre hozhatják. Mint elhangzott: végső soron ezzel is hangsúlyozni akarják, hogy jó itt élni.