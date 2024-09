A görög gödör felé tartunk

Az idén lesz a hatodik éve annak, hogy a költségvetési hiány magasan meghaladja az Európai Unióban megszabott 3 százalékot; már az év elején 5 százalékot tervezett a koalíció, de ezt hétfőn közel 7 százalékra módosították, és nem biztos, hogy be tudják tartani, mert év végén mindig megugranak a kiadások. Már laikus szemmel is látni, hogy ez súlyos következményeket fog maga után vonni, az országra és a benne lakókra egyaránt. A kormány adósságait ugyanis az emberek fizetik meg, akik már most nehezebben élnek, mint tavaly – nálunk a legmagasabb az infláció az EU-ban –, és pár hónap múlva megint újabb terhek jönnek: új vagy magasabb adók és megszorítások, amelyek ráadásul nem is rövid időre, hanem legalább hét évre szólnak majd, hiszen legutóbb ennyit kért Marcel Ciolacu kormányfő az Európai Bizottságtól ahhoz, hogy folyamatosan csökkentve 3 százalék alá tornázzák le az éves deficitet. Közben még lesz legalább egy választási év, amikor lazábbra engedhetik a gyeplőt, azaz meghosszabbíthatják a sovány esztendőket.

Nem mintha eddig olyan jól éltünk volna. A túlköltekezés nem lendített érezhetően a lakosság életszínvonalán, sem a közszolgáltatások minőségén. Minden szégyenlistának a tetején vagyunk, s ha csak a gazdaságot nézzük, a felnőttek mintegy 30, a gyermekek közel 40 százalékát fenyegeti szegénység és társadalmi kirekesztettség, és a jelek szerint még mindig nem értünk a gödör aljára. A nemzetközi hitelminősítők az ország besorolásának lefokozását fontolgatják (amivel a befektetésre nem ajánlott kategóriába kerülhetünk), miközben az államadósság gyorsan növekszik, az egyre magasabb kamatokat pedig csak máshonnan elvett összegekből lehet kifizetni. Már mind többen példálóznak azzal, hogy ezen az úton Románia Görögország sorsára juthat, azaz csődbe mehet, és sem a nyugdíjakat, sem a munkabéreket, sem más kiadásokat nem fogja tudni szinten tartani, ami az eddiginél is erőteljesebb elvándorlást indíthat be, mert nagyon hosszú időre kitolja a jobb napok reményét. Görögország nemzetközi segítséggel is 2010 óta nyögi a korábbi felelőtlen gazdálkodás következményeit, ám az egyáltalán nem biztos, hogy Románia is kap egy ilyen mentőcsomagot, hiszen nem tartozik az euróövezethez, és a nyugati turisták számára sem különösebben fontos.

A kiegyensúlyozott költségvetés azért is fontos, mert a következő gazdasági világválság elkerülhetetlen, és nincs is nagyon messze, az Európa húzóerejének számító Németország már recesszióban van. Ráadásnak itt a szomszédban dúló háború, az idei szárazság és árvizek, egyéb természeti katasztrófák, amelyekkel tartalék nélkül kell szembenézni, és az uniós pénzek is vékonyabban fognak csörgedezni 2026 után. S mivel a közszféra kiadásainak lefaragása már lekerült a napirendről, valószínűsíthetően adóemelés lesz, amitől még rosszabbul fog teljesíteni a gazdaság. Ördögi kör ez.

Marcel Boloș pénzügyminiszter elismerte, hogy elkerülhetetlen az adóemelés. Fotó: Facebook / Marcel Boloș