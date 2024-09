Xilit – az embernek egészséges, a kutyának viszont mérgező /X/

Melyik kutya nem kuncsorgott még valami olyan ételért, amit épp a gazdi evett? A kérdés költői, ugyanis még a legjobban nevelt ebek is kérlelően néznek ránk ilyenkor. Az ártatlan tekintet ellenére nem szabad jóindulatból bármiből adni nekik egy-két falatot, ugyanis számos emberre ártalmatlan összetevő mérgező lehet a kutyák számára – ilyen például a nyírfacukor, vagy más néven xilit is.

Cikkünkben a xilitmérgezés témáját járjuk körbe a Csui kutyatáp és kutyafelszerelés webáruház szakértői által.

Miért mérgező a xilit a kutyák számára?

A xilitfogyasztás veszélye azért olyan jelentős a négylábúak esetében, mert ez az anyag úgymond “átveri” a hasnyálmirigyet, ami inzulint kezd termelni a nyírfacukor felszívódását követően, pont úgy, mintha cukrot ettek volna.

Ez rendkívül veszélyes, hiszen az inzulin csökkenti a vércukorszintet: erre szükség van a normál cukor fogyasztását követően, viszont, mivel a xilit nem emeli a vércukorszintet, az az inzulin hatására kóros mértékben lecsökken.

Ezek eredményeképp hipoglikémiás állapotba kerül kedvencünk, sőt, akár a mája is károsodhat.

Mi a teendő, hogyha a kutyánk nyírfacukrot evett?

Xilitfogyasztás vagy annak gyanúja esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni!

Amennyiben ténylegesen láttuk, hogy megette a nyírfacukrot tartalmazó ételt, akkor első lépésben meghánytatja az állatot a szakember. Ez a jobbik eset, ám erre csak 30-60 percünk van maximum, ugyanis ennyi idő alatt szívódik fel a bélrendszerbe. A felszívódási időt követően (főleg, ha már mérgezéses tüneteket is tapasztalunk) intenzív kezelésre lesz szüksége a kutyának, enélkül sajnos akár el is pusztulhat.

Állatorvoshoz vezető út során meg lehet próbálni kristálycukrot adni kedvencünknek, ezzel enyhíthetjük a hipoglikémia súlyosságát. Ne aggódj, ezzel nem nyúlsz mellé, ugyanis az állatorvosnál is kapni fog cukrot, igaz, ott intravénás verzióban.

Mekkora mennyiség okozhat komoly problémát?

Mint minden mérgezés esetén, a xilitnél is számít az elfogyasztott mennyiség, testsúly és az állat egyéni érzékenysége is, viszont még ezekkel együtt is rendkívül kis mennyiségben is súlyos problémát tud okozni.

A 75-100 mg/tskg már toxikus mennyiségnek számít, tehát egy 10 kilogrammos eb esetén 1 g nyírfacukor már halálos is lehet!

Figyelj oda kedvencedre, ne adj neki bármiből!

Tudjuk, hogy mindig a legjobb szívvel adsz a kutyusodnak néhány falatot az ebédedből, de ne dőlj be a szép szemeknek. Mindig gondold át, szabad-e neki ennie az adott ételt! Mint láthatod a fentebb leírtakból, rengeteg alapanyag káros számukra, sőt, egyesek akár halálosak is lehetnek.

Felelős gazdiként tartsd szem előtt kedvenced érdekeit, és csak azt engedd neki megenni, amit valóban neki ajánlanak. Ha pedig ne adj’ Isten megtörténik a baj, akkor azonnal induljatok az orvoshoz! Az idő a legfontosabb kulcstényező xilitmérgezés esetén. (X)