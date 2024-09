Autómentes nap Kézdivásárhelyen

A korábbi évek gyakorlatához híven a kerékpáros felvonulás résztvevői a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren regisztráltak, 17.30 órakor pedig rendőri kísérettel elstartoltak, majd a város főterét és néhány forgalmas utcát érintve tért vissza a nyolcvanhét résztvevő az indulás helyére. A bringás rendezvény idei mottója a Mindannyiunké a tér volt, ami közlekedésszakmai szempontból is sokrétű jelentéssel bír, arra szólít, hogy közösen döntsük el, miként használjuk a közterületeket és gondoskodjunk arról, hogy mindenki – különösen a gyalogosok és a kerékpárosok – kellemes környezetben, biztonságosan és kényelmesen közlekedhessen.

„Ahhoz, hogy gyalog vagy kerékpárral érd el a célodat a városban, egy egészséges reggelin és egy tápláló ebéden kívül szinte semmilyen többletenergiára nincs szükséged. Nem véletlen, hogy ez a két közlekedési forma a legjobb választás, ha környezetbarát városi mobilitásról van szó. A gyaloglás ingyen van, a bringázás még a rendszeres karbantartást is beleszámolva nagyon olcsó, nincs kipufogógáz, nincs dugó, nem kell parkolóhelyet keresni, és még az egészségünkért is teszünk egy kis testmozgással – hangsúlyozta Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke. A hétfő délutáni eseményen az is elhangzott, hogy a társadalom számára is jó befektetés a gyakori kerékpározás, hiszen a rendszeresen kerékpározók egészségesebbek, tehát jobb munkaerők, és kevesebb egészségügyi kiadással járnak. Az ingyenes program egy közös fotó elkészítésével zárult.