Nem akar törvénymódosítást Iohannis

Nem akar egy személyére szabott törvényt, és gondja lesz rá, hogy ne is történjen ilyen jogszabály-módosítás – nyilatkozta Klaus Iohannis szerdán a parlamenti választásokon való indulását lehetővé tevő tervezetről. Marcel Ciolacu kormányfő tegnap arra figyelmeztetett, hogy nem az államfő az egyetlen tisztségviselő, akinek előbb le kell mondania, ha pártlistán akar indulni a parlamenti választásokon.

Az ENSZ Közgyűlésének 79. ülésszakán részt vevő államfőt egyebek mellett arról faggatták az újságírók, hogy szándékában áll-e indulni a parlamenti választáson, illetve tárgyalt-e erről a koalíciós pártok vezetőivel, Marcel Ciolacuval és Nicolae Ciucăval. Iohannis azt válaszolta, hogy a választásokon való esetleges indulásának kérdését „az elkövetkező időszakban” tisztázzák. A Nemzeti Liberális Párt tervezetére utalva, amely lehetővé tenné számára, hogy felkerüljön a PNL jelöltlistájára, az államfő leszögezte, nem kívánt egy személyére szabott törvényt, és gondja lesz rá, hogy ne is legyen ilyen.

Arra a kérdésre, hogy szerinte hogyan tud majd együtt kormányozni a kért párt a választásokig, és lát-e esélyt egy újabb PNL–PSD-koalícióra a választások után, Iohannis kijelentette: az utóbbira korai lenne válaszolni, a választásokig azonban szükség van a kormányra, ugyanakkor a pártok nem adhatják fel politikai nézeteiket a választási kampányban.

Ciolacu: A PNL politikusainak be kell ismerniük tévedéseiket

Voltak tárgyalások arról a törvénymódosító tervezetről, amely lehetővé teszi Klaus Iohannis indulását a parlamenti választásokon, de ő személyesen nem beszélt erről az államfővel – nyilatkozta tegnap a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Marcel Ciolacu miniszterelnök elmondta, hogy álkérdésnek tartja a Klaus Iohannis parlamenti választásokon való indulása körüli vitát. Arról, hogy két évtizeddel ezelőtt is egy törvénymódosítás tette lehetővé Ion Iliescu volt államfő felkerülését a PSD szenátorjelölti listájára, kijelentette: nem kellene most visszafordulni a múltba.

Az államfő szerda esti nyilatkozatára utalva kifejtette: igazat ad Klaus Iohannisnak abban, hogy nem szabad egy törvényt egyetlen személyre szabni. Ciolacu úgy vélekedett: a PNL politikusainak be kell ismerniük a tévedéseiket. Elmondta, hogy a Klaus Iohannis parlamenti választásokon való indulását lehetővé tevő tervezetről nem áprilisban tárgyaltak a koalícióban, ahogyan a liberálisok állították. „Akkoriban még Iohannis a NATO-ba vagy az Európai Bizottságba vágyott. Tehát ez akkor nem volt téma” – magyarázta. Hozzátette, hogy ő maga soha nem tárgyalt erről az államfővel, de a tervezetről valóban volt egy vita a koalícióban, amely azzal zárult, hogy ez a jogszabályjavaslat egyetlen személyt érint. Felhívta a figyelmet, hogy nem az államfő az egyetlen tisztségviselő, akinek előbb le kell mondania, ha pártlistán akar indulni a parlamenti választásokon, hasonló helyzetben vannak a bírák, az ügyészek és a prefektusok is. „Tehát olyan törvénymódosításra lenne szükség, amely több kategóriát érint. (...) De én ebbe a játékba nem megyek bele” – nyilatkozta.

A PSD elnöke tegnap arról is nyilatkozott, hogy Klaus Iohannis Románia elnökeként nem váltotta be a hozzá fűzött reményeit. „És ezt fenntartások nélkül kijelentem, még akkor is, ha ismét megharagszik” – fogalmazott Ciolacu arra a felvetésre, hogy az államfő haragját válthatta ki azzal, hogy a parlamenti választásokon való indulását lehetővé tevő törvénytervezet ellen foglalt állást. Arra a kérdésre, hogy ő maga államelnökként meg tud-e majd felelni a saját elvárásainak, Ciolacu igennel felelt.