Különböző teherbírási teszteknek vetik alá a napokban az építők Sepsiszentgyörgy átadás előtt álló terelőútját – tette közzé tegnap a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP) a Facebook-oldalán. A vállalat azt is közölte, hogy ezen tesztek eredményeitől függ, hogy kell-e még dolgozni a vasúti felüljáróin, szükség van-e bármilyen módosításra. Amennyiben nem, akkor következhet a 11,54 kilométeres, a megyeszékhelyet elkerülő, a tranzit- és nehézforgalomnak a városból való kivezetését szolgáló út átadása.

A DRDP egy kisfilmet is csatolt, melyben Flavian Apăteanu építkezésfelügyelő mérnök ismerteti, hogy milyen terhelési teszteknek vetik alá a három vasúti felüljárót: nyolc, egyenként negyven tonnánál nehezebb teherautó hajt fel azokra, eközben pedig a mérnökök figyelik, hogy ez milyen hatással van a műtárgy szerkezetére. Amint arról beszámoltunk, a sepsiszentgyörgyi nehézforgalmi terelőúton összesen három felüljárót alakítottak ki: kettő ezek közül egyenként 355 méter hosszú, és két vasútvonal fölött ívelnek át, míg a harmadik, egyben a leghosszabb (526 méter) a vasútvonalon és az Olt folyón. Utóbbi a város Csíkszereda felőli kijáratánál kialakított körfogalom közelében az országútról is látható. A DRDP közlése szerint a most végzendő mérések, vizsgálatok kötelezőek, ezek nélkül nem adható át az út a forgalomnak.

Elekes Róbert, a vállalat szóvivője a sajtó megkeresésére elmondta, hogy a tesztek lezárultáig nem lehet megjelölni az átadás időpontját, ugyanis előfordulhat, hogy a vizsgálat során kiderül, még maradt tennivaló a felüljárókon, igazításokra van szükség. Ezeket kötelező módon el kell végezni, anélkül nem lehet átadni a beruházást. A tesztidőszak egyébként pár napot tart, az adatok elemzése is, és amennyiben nem találnak semmilyen rendellenességet, javítani-, kiigazítanivalót a felüljárókon, következhet az átadás.

Amint korábban tájékoztattunk, a terelőút befejezése megkésett, részben a kivitelező, részben nem várt akadályok (a talajban talált öntözővezetékek) miatt. Az eredeti határidő július lett volna, majd augusztusra halasztották, majd két hete arról volt szó, hogy még szeptemberben átadható lesz, mivel pár apróságot leszámítva gyakorlatilag elkészült.

Mint ismert, a terelőút a 12-es országútból válik ki Szotyor előtt, kikerüli Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, és a város Csíkszereda felőli kijárata, a Sepsi Aréna után csatlakozik vissza a 12-es országútba. Az út részét képezi négy körforgalom – három országutakkal (12-es és 13E számúak), egy pedig a 103B számú megyei úttal való kereszteződésnél a Kilyén és Uzon közötti szakaszon –, két parkoló egyenként 25 gépkocsi és 16 kamion számára kialakított hellyel. A parkolóban illemhelyeket is létesítettek, a szépmezői ipari park közelében pedig a terelőút karbantartó telepe épült meg. A számítások szerint elkészülte után a terelőút a Sepsiszentgyörgyre havonta beérkező több mint 500 ezer gépjármű mintegy húsz százalékát vezeti majd el a városból.