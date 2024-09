Szárazajta vértanúinak emlékezete

Kelemen-Karikás Árpád helybeli református lelkipásztor a Zsoltárok Könyvéből vett igékre alapozott beszédében úgy fogalmazott, Szárazajtán volt erdő és mező, legelő, jószágok, tehetős gazdák, takaros bennvalók, népes családok, tisztességes és becsületes családfők, bölcs öregek, s mindannyian szeretetben és istenfélelemben éltek. Ez a sok tekintetben idilli kép szűkült be 1944. szeptember végén az iskolaudvar néhány négyzetméterére. Nem volt onnan menekvés. Nézni viszont lehetett – felfelé. Minden bizonnyal imádkoztak, s azok meghallgatásra is találtak. A test nem menekült meg a kegyetlen emberek kezéből, de a lélek minden bizonnyal. „Azért, testvéreim, a mai napon, amikor emlékezünk, annyi vér és könny után, annyi gyűlölet és erőszak után legyen a mi ajkunkon imádság. Hívjuk segítségül a mi Istenünket, és imádkozzunk” – mondotta a tiszteletes.

A Brassói Vándorszínház és az Ultima Sacra Társulat Hazám felől, hazám felé című előadásának részletével fejezte ki a helytálló szárazajtaiakkal szembeni tiszteletét, a helybeli ifjúság Benkő Levente történész-újságíró Szárazajta című dokumentumkönyve alapján az áldozatok utolsó mondatait idézte fel műsorában.

A templomból a főtéri, a tizenhárom vértanú emlékművéhez a nagybaconi fúvosok vezetésével vonult át az emlékező sereg. A Történelmi Vitézi Rend Vitéz Dálnoki Veress Lajos Törzsének székkapitánya, Bartha Imre a nyolcvan évvel ezelőtti szeptemberi és októberi eseményekről szólt. Mint mondotta, Erdélyben huszonöt olyan község van, ahol különböző atrocitások érték nemzettársainkat. Sorolta is őket: Gyantától Csíkkarcfalváig és Magyarremetétől Szárazajtáig 182 ember­életet követelt meg a román nacionalisták revánsvágya. Az áldozatok között több helyen gyerekek és idősek is voltak. Kiknek ártott a kétéves vagy a hetvenen túli öreg, aki a házát is alig hagyta el azon vészes időkben? – kérdezte.

A törzskapitány szóvá tette a volt miniszterelnök, Nicolae Ciucă néhány héttel ezelőtt Ördögkúton tett beszédét is, amelyben azt fejtegette, nyolcvan esztendeje mennyi román veszett el a magyarok golyói által. „De azt nem mondta, hogy az első lövés honnan, milyen irányból dördült el, és arra sem utalt, milyen megtorlás következett utána, és hány helyen voltak még hasonlóak. A román állam és a román politikum ezekért még legalább egy bocsánatkéréssel adós” – mondotta.

A szárazajtai gyökerekkel rendelkező református lelkipásztor, Papp Attila úgy fogalmazott, emlékezni többféleképpen lehet – keserűséggel, elfojtott bosszúvággyal is –, de lehet Isten akarata szerint, hálával is. „A gyászt nem kell megköszönni, de meg kell köszönnünk azt, hogy gyászunkban Isten nem hagyott magunkra és közösségünket megtartotta” – jelentette ki, majd a tizenhárom ártatlan nevét olvasta fel.

A megemlékezés a kegyelet koszorúinak elhelyezésével, a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget.

A református imateremben bemutatták még az Eléggé kihalt történet című, a szárazajtai vérengzést felidéző filmet. A mintegy huszonöt évig készült közel kétórás alkotást Gulyás Gyula Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, érdemes művész készítette Benkő Levente történész-újságíró közreműködésével. A filmet követően a nagy számban részt vevő helyiek idézték fel emlékeiket.