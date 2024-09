Burebista és az egyenruhába bújtatott óvó nénik

Nem túl életszerű, hogy a fentiekhez hasonló mondatok valaha is elhangzottak focimeccsen, ha mégis, akkor is egészen biztosan nem rendfenntartók szájából. Pedig ideje lenne kiképezni e kifejezések alkalomhoz illő használatára a Burebista mobil csendőrség derék tagjait, vezetőik szerint ugyanis valami ilyesmivel kellene foglalkozniuk a sporteseményeken. Legalábbis így értelmezhetőek vezetőjük szavai, aki, amikor lapunk azt firtatta, miért nem lépnek fel a stadionokban – így a Sepsi OSK Arénában is – gyakorta tapasztalható magyarellenes, xenofób megnyilvánulások ellen, azzal hárította a felelősséget, hogy ez a Román Labdarúgó-szövetségre tartozik, ők csak az obszcén megnyilvánulásokat, káromkodásokat kezelik szabálysértésként. Mint valami egyenruhába bújtatott óvó nénik tehát: feltartott ujjal megdorgálják a szekrénytermetű vendégultrákat, hogy ejnye-bejnye, nem szabad ilyen csúnyán beszélni. Szófogadatlanság esetén még kilátásba helyezhetnék azt is, hogy elárulják őket szüleiknek, majd felhívásukat nyomatékosítandó hozzátennék: ejnye hát, a teringettét!

Ha nem lenne szánalmas, akár viccesnek is nevezhetnénk az igyekezetet, amellyel a hatóságok hárítani próbálják a felelősséget a stadionokban uralkodó xenofób megnyilvánulások kapcsán. A rendőrség és a csendőrség illetékesei képesek voltak sajtótájékoztatót tartani arról, hogy milyen példás rendet tartanak a sporteseményeken. Lapunk munkatársának kérdéseire vélhetően nem számítottak, pedig ha kicsit is követnék a helyi közéletet, tudhatnák, hogy visszatérő téma a karhatalmi erők passzív cinkossága a vendégultrák minősíthetetlen gyalázkodásai során. De nincs az a váratlan helyzet, amelyből felelősséghárítással ne lehetne kimászni: érkezett is a válasz, miszerint a xenofób megnyilvánulások kezelése nem a hatáskörükbe tartozik, hanem a Román Labdarúgó-szövetségébe. Ennek illetékes testülete egyébként ugyanilyen „vasszigorral” lép fel a jelenség ellen: a sepsiszentgyörgyi mérkőzésen például végig magyarellenes és idegengyűlölő jelszavakat skandáló Dinamo-ultrák megnyilvánulásai nyomán kemény ötezer lejes bírságot rótt ki a klubra. Hogy a másfél minimálbérnyi büntetésnek mennyire lehet elrettentő hatása egy több millió eurós költségvetésből gazdálkodó fociklubra, azt most inkább ne firtassuk.

Azt viszont kíváncsian várjuk, hogy a rendfenntartók miként lépnek majd fel legközelebb az obszcén káromkodásokat skandáló vendégultrák ellen. Mert lehet ugyan, hogy a dicső dák hős büszke utódainak nem tűnt fel, de a magyarellenes szólamok és az obszcén megnyilvánulások között elég jelentős az átfedés: amikor például egyik előszeretettel skandált rigmusukban (Să dăm la m..., bozgore!) „orális szexre” invitálják a „hazátlanokat”, akkor nyelvész legyen a talpán az a csendőrparancsnok, aki kimagyarázza, hogy márpedig ez se nem magyarellenesség, se nem obszcén káromkodás – csupán a hamisítatlan dákoromán vendégszeretet megnyilvánulása.

Fotó: Miska Brigitta