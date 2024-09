Megérkeztek az új kórházi ágyak Kézdivásárhelyre

Jelentős összegből új orvosi felszerelést vásárolnak a kézdivásárhelyi kórháznak, amely emellett más vonatkozásban is korszerűsödött: az egészségügyi intézmény osztályain kilencven százalékban kicserélték az ágyakat.

A hírt Bokor Tibor polgármester közölte, aki egyúttal elmondta: négymillió lejes támogatást szereztek az egészségügyi szaktárcától a szükséges felszerelések beszerzésére, ezt az összeget pótolták meg még 500 ezer lejjel. „Egyrészt egy új, ultramodern laparoszkópos tornyot vásárolnak a nőgyógyászat és az urológia számára, ez egyedül egymillió lejbe kerül. A fennmaradó nagyobb tételből az intézmény majdnem minden betegágyát sikerült kicserélni” – magyarázta érdeklődésünkre.

Szász Szabolcs szülész-nőgyógyász főorvos kíséretében a szülészet-nőgyógyászat egy szobáját tekintettük meg. „Ezek az ágyak teljesen elektromosak, így a különböző szögű állításokat egy kezelőfelületről lehet elvégezni. Ugyanakkor jobb a blokkolórendszerük, az is könnyebben kezelhető. Emellett biztonságosabbak is, minden oldalon egy kis korlátot lehet fel­emelni” – magyarázta az orvos, aki hozzátette, az ágyak infúziós állvánnyal is fel vannak szerelve.