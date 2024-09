Székelyföld brandjét erősíti a kürtőskalács

Székelyföld első kincses kürtőskalácsát is megsütik az október 4–6. között Sepsiszentgyörgy főterén tartandó, idén hatodik kiadásához érkezett Kürtőskalács-fesztiválon. A régiónk emblematikus süteményét népszerűsítő gasztronómiai rendezvényre ezúttal négy megye tizennégy kürtőskalács-készítő csapata jelentkezett be, helyben megsütött termékeik közül választja ki majd a szakmai zsűri az év székelyföldi kürtőskalácsát, és díjazzák a legjobb, a hagyományostól eltérő ízesítésű reformkürtőst is. Nem csupán a kürtőskalácsért lesz érdemes kilátogatni a főtérre, idén a fesztivállal egy időben kerül sor a szintén közkedvelt Őszi vásárra is.