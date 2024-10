Pár százan gyűltek össze szombat délután Sepsiszentgyörgy főterén Simon Attila helyi vállalkozó meghívására, aki A törvény az törvény mindenkinek? címmel anonim lakossági fórumot szervezett zenés műsorral – Jollyi és Dj Project fellépésével –, melynek témája a rendőri túlkapások ismertetése volt a saját esetéből kiindulva. A vállalkozó hosszas pereskedés után érte el, hogy felmentsék a vádak alól, melyek között a hatóság elleni erőszak is szerepelt. Meglátása szerint rendőri bosszú áldozata lett, amint azt az eseményen is többször hangoztatta: a megyeszékhelyi rendőrség keretében működő „bandáé”, mely menteni akarta egyik kollégájukat.

Simon Attila a két fellépő koncertje közötti időben igyekezett ismertetni az esetét, egyebek mellett videókkal – a gépkocsija fedélzeti, az eljáró rendőrök test-, valamint egy vendéglátó egység biztonsági kamerája által készített felvételek – és a periratokból készített beszámolóval. Az eseményen az Anonymus hackerek által is előszeretettel használt maszkokat osztogattak, hogy lehetővé tegyék a résztvevőknek, hogy akár „arc nélkül” is beszélhessenek az őket ért hatósági túlkapásokról. A maszkok ugyan elfogytak, ám a beszélgetés végül elmaradt, a résztvevők csak a vállalkozó erősebb kiszólásaira reagáltak helyenként üdvrivalgással.

Simon Attila szerint a hatósági és igazságszolgáltatási túlkapások sajnos nem ritkák, meglátása szerint ez történt Lorenzovics Lehel halálának ügyében is, ahol a bizonyítottan ittas rendőr az eset után is szolgálatban maradt, az alapfokú ítélet nagyon enyhe volt a tettéhez képest, és csak közösségi nyomásra sikerült ezen változtatni. A vállalkozó a szombati akciótól azt remélte, reméli, hogy a belügyminisztérium ellenőrző szervei vizsgálatot indítanak a megyeszékhelyi és a megyei rendőrségen, és „lecsapnak a bandára”, melynek tagjai a törvény felettieknek érzik magukat, és egymást védelmezik.

Simon Attila vállalkozó

Az ő esetében a több mint két évre visszatekintő ügy meglátása szerint egy közlekedésrendész bosszújával kezdődött, aki ráuszította fiatalabb kollégáját, miután korábban verbális összetűzésbe kerültek. A fiatal rendőr bevonta Simon Attila gépkocsivezetői jogosítványát egy szerinte vitathatóan jogos intézkedés keretében. Ezt követően ő úgy értesült, hogy az illető rendőr gyakran ittasan vezeti járművét, barátjával „tetten érték”, azaz „állampolgári kötelességét” teljesítve 2022. szeptember 24-én eléje vágott járművével az El Santo bárból autóval távozó, tudomása szerint ott szeszes italt fogyasztó, szolgálati idején kívül lévő rendőrnek, a két jármű összeütközött, majd ő hívta a 112-est, azt állítva, hogy ittas rendőr balesetezett. A rendőr visszaült a járművébe és hátramenetben elhajtott a helyszínről, de közben szinte elgázolta Simon Attila barátját, Varga Attilát, aki időközben megérkezett a helyszínre. A kiérkező közlekedésrendészek nem tudták egyértelműen megállapítani a baleset tényét, és a testkamera felvételei alapján alkoholszondával teszteltek mindenkit, az érintett rendőr esetében ez 0,05 g alkoholt mutatott ki. Ennek a ténynek az egyedüli következménye az volt, hogy a rendőrt megbírságolták, ám az eset után nem sokkal Simon Attila és Varga Attila ellen a rendőr nyilatkozatai alapján – miszerint egyebek mellett kézzel-lábbal ütötték járművét, megfélemlítették, ezért kellett elmenekülnie –, hivatalos személy elleni erőszak, hatóságok félrevezetése, illetve további két bűncselekmény gyanújával eljárás indult.

Simont őrizetbe vették, majd 30 napra előzetes letartóztatásba került, illetve több hónapnyi hatósági felügyelet alá helyezték. Annak ellenére, hogy az eljárás során kiderült, a rendőr nyilatkozata az elmenekülése körülményeit illetően hamis volt, az ügyészség vádat emelt ellene és a barátja ellen is. Alapfokon a bíróság 2 év és 3 hónap szabadságvesztésre ítélte, majd a Brassói Táblabíróság 1 év 9 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre módosította az ítéletet, és végül a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszék felmentette az utolsó vádpont, a hivatalos személy elleni erőszak alól is. A többi vádpont korábban már megdőlt. Simon Attila egyébként ügyészségi feljelentést is tett a rendőr ellen, egyebek mellett a hamis nyilatkozat miatt.

A szombati eseményen Simon Attila azt állította, hogy fellépésével a törvény mostantól mindenki számára törvény lesz Sepsiszentgyörgyön, és feltett szándéka, hogy a rendőrségen belül létező bandát, a rákos sejtet, melyet a vezetőség is védelmez, leleplezze.