Szombaton és vasárnap népes, valamint roppant erős mezőny gyűlt össze a görögországi Krinidesben, ahol a motokrossz Balkán-bajnokság ötödik és egyben utolsó előtti megmérettetését tartották. Ahogy megszokhattuk, a hatfordulós küzdelemsorozatnak ezúttal is volt háromszéki indulója: az MX1-es géposztályban rajthoz állt a sepsiszentgyörgyi Sugás Motoros Klub versenyzője, Tompa Krisztián is. Háromszéki versenyzőnk számára kiválóra sikeredett a hétvégi erőpróba, hiszen két első helyezéssel összesítésben is az első helyen fejezte be az embert és technikát komoly kihívás elé állító megmérettetést.

„Ismét egy szuper versenyt tudhatok magam mögött, hiszen ezúttal a forduló mindkét futamát sikerült megnyerni és nagyon elégedett vagyok az eredményemmel. A versenyről elmondhatom, hogy nagyon népes és erős mezőny gyűlt össze Krinidesben, ahol kellemes időjárás mellett egy gondosan előkészített pályán versenyeztük. Mindkét futamban harmadiknak jöttem el a rajtrácsról, de nagyon gyorsan sikerült az élre törnöm, és végig vezetve diadalmaskodtam. Minden szuper volt, és azt érzem, hogy ez a verseny jó felkészülési lehetőség volt számomra a hét végén sorra kerülő Nemzetek Kupájára” – nyilatkozta Tompa Krisztián, aki öt forduló után az MX1-es kategória pontversenyének második helyét foglalja el.

A motokrossz Balkán-bajnokság hatodik és utolsó fordulóját október 12–13-án tartják a törökországi Edirnében, ám mivel az túl messze van, Tompa úgy döntött, hogy akkor inkább a magyar pontvadászat idényzáró futamán vesz részt, melyet Bugyiban tartanak meg. Addig is sportolónkra még egy komoly erőpróba vár, hiszen az ozsdolai Ördög Zoltánnal és a zernesti George Căbăllel együtt képviseli Romániát az angliai Matterley Basinben október 4–6. között esedékes motokrossz Nemzetek Kupáján.

Eredmény (MX1): 1. Tompa Krisztián (Sugas Motoros Klub, Yamaha), 2. Kouzisz Panagiotisz (görög, TM MOTO 45), 3. Kriszan­thosz Georgiou (ciprusi, Yamaha).